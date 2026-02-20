El Teodoro Moscoso 10K vuelve con una experiencia renovada para corredores y caminantes

La carrera del Teodoro Moscoso 10K, que reunirá a atletas, personas en sillas de ruedas y caminantes, se celebrará el próximo 2 de mayo con una salida programada para las 5:00 p.m.

Los interesados pueden acceder al portal de www.Teodoro10K.com donde podrán registrarse y pagar la inscripción.

“El regreso del Teodoro Moscoso 10K representa una nueva forma de vivir el deporte en Puerto Rico: una experiencia diferente que une movimiento, música y comunidad en un solo evento, ofreciéndole al corredor una vivencia renovada”, expresó el director de operaciones de Rimas Music, Jorge Bracero, empresa hermana de Rimas Sports a cargo de la producción del evento.

“En Rimas Sports buscamos que el verdadero éxito no solo se mida en victorias, sino en cómo un atleta, en este caso un corredor, en cualquier categoría, inspira, lidera y deja huella en quienes lo sigan y acompañen en su proceso. Ahí es que nace la nueva forma de ver esta carrera porque en Rimas Sports siempre buscamos transformar el deporte en una fuente de inspiración”.

PUBLICIDAD

Un porcentaje de los recaudos generados por la venta de inscripciones de la carrera será donado a la Fundación Asistencia Centro Trauma, la Fundación Hospital Pediátrico yla Fundación Good Bunny, apoyando así a causas de impacto social y de salud en la isla.

“Este año el 10k en el Puente Teodoro Moscoso representa una alianza poderosa que une deporte, música y conciencia social en un espacio familiar y seguro. Para nosotros en Metropistas es un orgullo celebrar el evento en una vía que administramos y, a la vez, apoyar a organizaciones que impactan positivamente a la Isla”, puntualizó el CEO de Metropistas, Julián Fernández Rodes.