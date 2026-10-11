El último adiós a Jesús “Chu” García: revelan los detalles de sus exequias
Familiares, amigos y colegas se reunirán para honrar la memoria de una de las figuras más influyentes de la prensa puertorriqueña
11 de octubre de 2026 - 3:29 PM
11 de octubre de 2026 - 3:29 PM
Las exequias del periodista deportivo y exdirector de El Nuevo Día, Jesús “Chu” García, se celebrarán este miércoles, a partir de las 11:00 a.m., en la funeraria Buxeda.
Posteriormente, a las 6:00 p.m., se oficiará una misa en su memoria.
García falleció en la madrugada del viernes a los 79 años, dejando un importante legado en el periodismo puertorriqueño, particularmente en la cobertura y el análisis deportivo.
Durante su extensa trayectoria en El Nuevo Día, se desempeñó como periodista, editor deportivo y director del periódico entre 1989 y 1996.
También fue reconocido por su columna “Chuchazo”, desde la que abordó durante años la actualidad deportiva con un estilo directo, crítico y personal.
Su aportación al deporte y al periodismo nacional fue reconocida en 2023, cuando fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño.
Los detalles de las exequias fueron compartidos por Erick Rodríguez, amigo de García y exeditor de Deportes de El Nuevo Día, quien también dio a conocer la noticia de su fallecimiento.
La familia solicitó que no se envíen arreglos florales.
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