El último adiós a Jesús “Chu” García: revelan los detalles de sus exequias

Las exequias del periodista deportivo y exdirector de El Nuevo Día, Jesús “Chu” García, se celebrarán este miércoles, a partir de las 11:00 a.m., en la funeraria Buxeda.

Posteriormente, a las 6:00 p.m., se oficiará una misa en su memoria.

García falleció en la madrugada del viernes a los 79 años, dejando un importante legado en el periodismo puertorriqueño, particularmente en la cobertura y el análisis deportivo.

Durante su extensa trayectoria en El Nuevo Día, se desempeñó como periodista, editor deportivo y director del periódico entre 1989 y 1996.

También fue reconocido por su columna “Chuchazo”, desde la que abordó durante años la actualidad deportiva con un estilo directo, crítico y personal.

El veterano reportero Chu García destaca los desafíos del periodismo moderno Considera que las redes sociales constituyen el "cuarto poder", pero advierte que son "un arma de doble filo"

Su aportación al deporte y al periodismo nacional fue reconocida en 2023, cuando fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño.

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Los detalles de las exequias fueron compartidos por Erick Rodríguez, amigo de García y exeditor de Deportes de El Nuevo Día, quien también dio a conocer la noticia de su fallecimiento.