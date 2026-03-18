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Eloy Benítez entra al Mundial Bajo Techo como uno de los principales aspirantes

World Athletics lo señala como contendiente tras su progreso y sólida temporada en 2026

18 de marzo de 2026 - 8:43 PM

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Eloy Benítez llega al Mundial con la sexta mejor marca del año en los 60 metros. (FABIAN MEZA)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El velocista carolinense Eloy Benítez fue nombrado entre los contendores en la prueba de 60 metros del Campeonato Mundial Bajo Techo de Atletismo, según una reseña de World Athletics previa al evento.

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Benítez competirá este viernes en el Campeonato Mundial, que se celebra en Polonia.

El puertorriqueño posee la sexta mejor marca del año entre los inscritos en los 60 metros, con un tiempo de 6.48 segundos, que además constituye récord nacional.

World Athletics —nombre de la Federación Internacional de Atletismo— incluyó a Benítez como contendiente en su análisis de la prueba, basándose en su actuación en el pasado Mundial y en su progreso durante 2026.

“(Eloy) Benítez, mientras tanto, está en busca de reivindicación. El puertorriqueño ganó las preliminares y las semifinales en el Mundial Bajo Techo del año pasado antes de lastimarse en la final. Y este año mejoró su marca personal”, señaló World Athletics en su página web.

Benítez, quien es el único puertorriqueño que ha bajado de los 10 segundos en los 100 metros, es uno de tres boricuas que estarán activos en el Mundial Bajo Techo. Los otros son la velocista Gladymar Torres y la saltadora Alysbeth Félix.

La prueba de 60 metros del Campeonato Mundial se disputará en su totalidad este viernes, comenzando con las preliminares, luego las semifinales y culminando con la final.

Entre los favoritos, de acuerdo con World Athletics, figura el estadounidense de 21 años Jordan Anthony, quien posee el mejor tiempo del año (6.43 segundos) y recientemente venció a dos figuras de su país: Trayvon Bromell y el campeón olímpico de los 100 metros, Noah Lyles.

Otro de los favoritos es el jamaiquino Keyshane Thompson, medallista mundial y olímpico, quien ha corrido este año en 6.46 segundos.

Benítez ya se encuentra en Polonia y compartió en sus redes sociales que visitó el estadio del evento junto a Torres.

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Campeonato Mundial de AtletismoPoloniaatletismoGladymar Torres
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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