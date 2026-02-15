Eloy Benítez impone récord nacional en los 60 metros en Toa Baja

El velocista Eloy Benítez, clasificado por marca al Mundial de Pista Bajo Techo en marzo próximo, ganó el sábado los 60 metros con tiempo récord en la competencia de Eventos Similares de la Federación de Atletismo de Puerto Rico celebrada en Toa Baja.

Benítez se impuso con tiempo de 6.53 segundos, lo que representa un récord para la competencia, detalló el director técnico de la Federación, Carlos Guzmán.

“Se vio muy bien. Es el mejor tiempo de la temporada y récord del evento. Fue con viento legal”, indicó Guzmán sobre la marca de Benítez.

Le siguieron José Figueroa, con 6.67 segundos, y Adrián Canales, con 6.69.

Curiosamente, en momentos en que este diario ha estado destacando problemas con la infraestructura de pistas en Puerto Rico, la competencia —efectuada en la pista Marie Lande Mathieu— no pudo completarse, ya que quedó un evento sin finalizar debido a fallas en el alumbrado, informó la Federación.

Alegadamente, un accidente de tránsito cercano a la instalación deportiva afectó un poste de electricidad y dejó la pista sin servicio eléctrico, añadió el organismo.

En la rama femenina, la también velocista Legna Echevarría ganó los 60 metros.

En la prueba participaron 15 corredoras que bajaron de los ocho segundos, destacó la Federación.

Benítez tenía 6.56 como su mejor marca de la temporada. Ese tiempo, registrado en Nueva York en enero, fue el que le otorgó la clasificación directa al Mundial de Pista Bajo Techo.

Mientras, Echevarría ganó un cerrado duelo en los 60 metros ante Gladymar Torres y Frances Colón.

Echevarría se impuso con 7.35 segundos, seguida por Torres con 7.36 y Colón con 7.38.

“Legna sorprendió y ganó en una carrera espectacular”, describió Guzmán.

Otros resultados destacados, según la Federación, incluyeron los 35.96 segundos de Diemmyx Ríos en los 300 metros con vallas, los 7.92 de Luis Orta en los 60 metros con vallas y los 8.21 de la mundialista Paola Vázquez en los 60 metros con vallas.

Lleno total en Coamo

Los organizadores del Medio Maratón San Blas informaron que llenaron el cupo de corredores para la próxima edición 2026 con 5,000 inscritos.

San Blas se celebrará el 1 de marzo.

Es la mayor cantidad de inscritos en las 64 ediciones del San Blas.