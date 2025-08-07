En medio de suspensión, Ryan Sánchez vuelve a correr y hace una marca personal en Canadá

El semifondista carolinense Ryan Sánchez hizo este miércoles una marca personal de 800 metros en Canadá, a días de haber recibido una suspensión provisional por la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur).

Sánchez registró tiempo de 1:44.73 minutos en Canadá, lo que es marca personal. Sánchez ganó la carrera registrada en World Athletics.

La previa marca personal de Sánchez era de 1:44.82, registrada en el 2019 en las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

Sánchez está suspendido provisionalmente por haber competido durante una suspensión de tres meses que finalizó en julio.

El abogado del atleta, Iván Ayala Cruz, dijo la pasada semana que sometería un injuction en el Tribunal de San Juan como respuesta a la suspensión provisional.

El abogado no ha respondido a llamadas de este diario este jueves.

Mientras, el director técnico de la Fapur, Carlos Guzmán, dijo este jueves que el organismo no ha recibido recurso alguno del Tribunal.

En esa carrera también corrió el juvenil boricua Miguel Pantojas, quien hizo 1:46.68 minutos.

Pantojas es parte de la delegación boricua a los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Guzmán desconoce por qué a Sánchez le están permitiendo competir internacionalmente.

Dijo que la Federación no ha concluido el caso de Sánchez, ya que la semana pasada informó que suspendía provisionalmente a Sánchez en lo que analizaba el caso y publicaba la determinación final.

Guzmán agregó que la Comisión de Ética y de Competencias de World Athletics tienen conocimiento sobre la suspensión provisional sobre Sánchez.

Igualmente, tiene conocimiento Nacac, el cuerpo que supervisa el atletismo en la zona de Norte, Centroamérica y El Caribe.

La suspensión original a Sánchez se debió a una situación entre el atleta y la Federación en una competencia en marzo de este año en Mayagüez.