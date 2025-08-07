Opinión
7 de agosto de 2025
88°nubes dispersas
Otros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En medio de suspensión, Ryan Sánchez vuelve a correr y hace una marca personal en Canadá

El atleta boricua registró tiempo de 1:44.73 minutos en 800 metros

7 de agosto de 2025 - 11:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ryan Sánchez mejoró su marca personal en 800 metros, que estaba vigente desde el 2019. (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodista

El semifondista carolinense Ryan Sánchez hizo este miércoles una marca personal de 800 metros en Canadá, a días de haber recibido una suspensión provisional por la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur).

RELACIONADAS

Sánchez registró tiempo de 1:44.73 minutos en Canadá, lo que es marca personal. Sánchez ganó la carrera registrada en World Athletics.

La previa marca personal de Sánchez era de 1:44.82, registrada en el 2019 en las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

Sánchez está suspendido provisionalmente por haber competido durante una suspensión de tres meses que finalizó en julio.

El abogado del atleta, Iván Ayala Cruz, dijo la pasada semana que sometería un injuction en el Tribunal de San Juan como respuesta a la suspensión provisional.

El abogado no ha respondido a llamadas de este diario este jueves.

Mientras, el director técnico de la Fapur, Carlos Guzmán, dijo este jueves que el organismo no ha recibido recurso alguno del Tribunal.

En esa carrera también corrió el juvenil boricua Miguel Pantojas, quien hizo 1:46.68 minutos.

Pantojas es parte de la delegación boricua a los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Guzmán desconoce por qué a Sánchez le están permitiendo competir internacionalmente.

Dijo que la Federación no ha concluido el caso de Sánchez, ya que la semana pasada informó que suspendía provisionalmente a Sánchez en lo que analizaba el caso y publicaba la determinación final.

Guzmán agregó que la Comisión de Ética y de Competencias de World Athletics tienen conocimiento sobre la suspensión provisional sobre Sánchez.

Igualmente, tiene conocimiento Nacac, el cuerpo que supervisa el atletismo en la zona de Norte, Centroamérica y El Caribe.

La suspensión original a Sánchez se debió a una situación entre el atleta y la Federación en una competencia en marzo de este año en Mayagüez.

La situación comenzó cuando los jueces de la competencia no permitieron que Sánchez corriera en Mayagüez porque sus zapatillas tenían clavos con dimensiones no permitidas.

atletismo, Federación de Atletismo de Puerto Rico, Ryan Sánchez
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
