Ryan Sánchez con una suspensión provisional de parte de la Federación de Atletismo local

El comunicado no especifica cuánto es el periodo de suspensión. Fapur añadió en la determinación que en los próximos días definirá la suspensión.

“Se ha determinado una suspensión provisional al atleta, por demostrar que no tiene intención de cumplir con los dictámenes de la Junta de Directores de Fapur. En consecuencia no recibirá aval de Fapur para competir en ningún evento, ya sea doméstico o internacional, hasta que se emita la resolución final correspondiente”, lee la determinación de Fapur.

Sánchez alegó que compitió como atleta independiente durante la suspensión. Así justificó sus carreras cuando la Federación le solicitó que mostrara causa por la que no debía ser suspendido nuevamente.

Según Ayala Cruz, la suspensión original no privaba a su cliente de competir internacionalmente, sí domésticamente.

“Ahora en la determinación dice que no le otorgarán avales en eventos locales e internacionales. Eso no lo decía la resolución de la suspensión original, que decía que él no podía representar a Puerto Rico en actividades organizadas por Fapur”, dijo.