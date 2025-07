Miguel Cotto, Oscar Collazo y René Santiago auguran un gran futuro para Xander Zayas

El púgil boricua, quien no pelea en la isla desde el 28 de febrero de 2020, buscará defender su campeonato de las 154 libras en la OMB.

“Es un muchacho bien disciplinado, que sabe lo que quiere. Aquí estamos para felicitarlo y para que vea que en Puerto Rico lo recibimos en grande junto a la OMB”, expresó el poseedor de las fajas de las 105 libras de la OMB , AMB y The Ring Magazine .

“Tiene mi respeto porque lo está haciendo muy bien. Es cuestión de no cambiar su manera de ser y no dejarse llevar por otra gente y mantenerse derechito como está haciendo. Que no haga como muchos campeones, que a veces se hacen campeones y se tiran para atrás. Mientras sea campeón tiene que trabajar un poquito más duro”, apuntó Collazo.