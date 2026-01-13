Fallece Jim Hartung, medallista de oro olímpico y legendario entrenador de gimnasia

Jim Hartung, dos veces olímpico que ayudó al equipo estadounidense de 1984 a conseguir su primera y única medalla de oro en gimnasia masculina, ha fallecido. Tenía 65 años.

La Universidad de Nebraska anunció el fallecimiento de Hartung el sábado por la noche. Había sido entrenador asistente de los Cornhuskers durante 19 años. No se dio la causa de la muerte.

“Nuestras condolencias van a la familia de Jim, a sus amigos y a todos los que ha impactado durante su notable vida en la gimnasia, desde un atleta campeón nacional en Nebraska hasta un medallista de oro olímpico y un exitoso entrenador”, dijo el departamento de atletismo en un comunicado. “Jim es una verdadera leyenda Husker y su impacto en el deporte de la gimnasia perdurará durante décadas. Nuestro departamento proporcionará todos los recursos disponibles y el apoyo a nuestros estudiantes-atletas de gimnasia masculina y el cuerpo técnico durante este momento tan difícil.”

Hartung fue miembro del equipo olímpico de 1980, pero no compitió debido al boicot estadounidense a los Juegos de Moscú. En 1984, en Los Ángeles, formó equipo con Bart Conner, Tim Daggett, Mitch Gaylord, Scott Johnson y Peter Vidmar para ganar el oro por equipos y también llegó a la final individual de salto.

Hartung acumuló 22 premios All-America y siete títulos individuales de la NCAA durante su carrera en Nebraska de 1979 a 1982. Ganó los títulos all-around de la NCAA en 1981 y 1982. Hartung también condujo a los Huskers a sus cuatro primeros títulos por equipos de la NCAA (1979-82) y se convirtió en el primer ganador del Premio Nissen-Emery de Nebraska como gimnasta senior más destacado del país en 1982.

Tras retirarse como competidor, pasó casi una década como entrenador de visitas del equipo nacional de Estados Unidos y fue juez internacional de gimnasia.