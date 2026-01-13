Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fallece Jim Hartung, medallista de oro olímpico y legendario entrenador de gimnasia

Condujo al equipo masculino de Estados Unidos a la victoria en 1984

13 de enero de 2026 - 11:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miembros del equipo de gimnasia de Estados Unidos, desde la izquierda: Bart Conner, Peter Vidmar, Jim Hartung, Mitch Gaylord, Scott Johnson y Tim Daggett. (LIONEL CIRONNEAU)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Jim Hartung, dos veces olímpico que ayudó al equipo estadounidense de 1984 a conseguir su primera y única medalla de oro en gimnasia masculina, ha fallecido. Tenía 65 años.

RELACIONADAS

La Universidad de Nebraska anunció el fallecimiento de Hartung el sábado por la noche. Había sido entrenador asistente de los Cornhuskers durante 19 años. No se dio la causa de la muerte.

“Nuestras condolencias van a la familia de Jim, a sus amigos y a todos los que ha impactado durante su notable vida en la gimnasia, desde un atleta campeón nacional en Nebraska hasta un medallista de oro olímpico y un exitoso entrenador”, dijo el departamento de atletismo en un comunicado. “Jim es una verdadera leyenda Husker y su impacto en el deporte de la gimnasia perdurará durante décadas. Nuestro departamento proporcionará todos los recursos disponibles y el apoyo a nuestros estudiantes-atletas de gimnasia masculina y el cuerpo técnico durante este momento tan difícil.”

Hartung fue miembro del equipo olímpico de 1980, pero no compitió debido al boicot estadounidense a los Juegos de Moscú. En 1984, en Los Ángeles, formó equipo con Bart Conner, Tim Daggett, Mitch Gaylord, Scott Johnson y Peter Vidmar para ganar el oro por equipos y también llegó a la final individual de salto.

Hartung acumuló 22 premios All-America y siete títulos individuales de la NCAA durante su carrera en Nebraska de 1979 a 1982. Ganó los títulos all-around de la NCAA en 1981 y 1982. Hartung también condujo a los Huskers a sus cuatro primeros títulos por equipos de la NCAA (1979-82) y se convirtió en el primer ganador del Premio Nissen-Emery de Nebraska como gimnasta senior más destacado del país en 1982.

Tras retirarse como competidor, pasó casi una década como entrenador de visitas del equipo nacional de Estados Unidos y fue juez internacional de gimnasia.

A Hartung le sobreviven cuatro hijos.

Tags
Breaking NewsGimnasiaNebraska
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 13 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: