Fallece Luis Dieppa Roque, histórico líder del atletismo boricua

Luis Dieppa Roque, presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (FAPUR) y figura clave en el desarrollo del deporte universitario, falleció, según confirmaron la propia federación y la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), que lamentaron la pérdida del también entrenador y educador.

“Hoy despedimos no solo a un líder institucional de tres términos olímpicos, sino al gran jefe, mentor y amigo de toda la comunidad del atletismo boricua. Su vida fue un testimonio inquebrantable de entrega por el ‘Deporte Rey’, la educación y el desarrollo de nuestros atletas de alto rendimiento”, expresó la FAPUR mediante declaraciones escritas.

Dieppa Roque dedicó gran parte de su carrera a la Universidad del Turabo, hoy parte del Sistema Universitario Ana G. Méndez, donde se desempeñó como profesor y director del programa de atletismo.

Bajo su dirección, los Taínos conquistaron múltiples campeonatos y subcampeonatos en las ramas masculina y femenina, consolidándose como una de las principales potencias de esta disciplina dentro de la LAI.

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Su contribución trascendió las pistas universitarias al asumir la presidencia de la FAPUR, organismo que dirigió durante tres ciclos olímpicos y desde el cual impulsó el desarrollo del atletismo puertorriqueño.

“Batalló hasta el último minuto con la hidalguía, gallardía y firmeza que siempre le caracterizaron en la pista y en la vida. Nos deja un legado imborrable de transparencia, estructura y éxito que continuará inspirando a las próximas generaciones de entrenadores y atletas”, añadió la federación.

Por su parte, la LAI también destacó su trayectoria y contribución a la formación de generaciones de estudiantes-atletas.

“La comunidad universitaria y deportiva de Puerto Rico pierde a un extraordinario mentor y defensor del deporte como herramienta de formación y crecimiento humano”, expresó la organización en un comunicado.

Ambas entidades extendieron sus condolencias a los familiares, amistades, colegas y atletas que compartieron con Dieppa Roque a lo largo de su carrera.

La FAPUR dirigió un mensaje especial a su esposa, Milagros, así como a sus hijos y demás seres queridos.