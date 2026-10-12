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Fallece Luis Dieppa Roque, histórico líder del atletismo boricua

El presidente de la Federación dejó una profunda huella en la formación de generaciones de atletas y el desarrollo del deporte universitario

12 de octubre de 2026 - 3:00 PM

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Luis Dieppa Roque presidía la Federación de Atletismo de Puerto Rico y dedicó gran parte de su trayectoria al desarrollo del deporte universitario. (alexis.cedeno)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Luis Dieppa Roque, presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (FAPUR) y figura clave en el desarrollo del deporte universitario, falleció, según confirmaron la propia federación y la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), que lamentaron la pérdida del también entrenador y educador.

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“Hoy despedimos no solo a un líder institucional de tres términos olímpicos, sino al gran jefe, mentor y amigo de toda la comunidad del atletismo boricua. Su vida fue un testimonio inquebrantable de entrega por el ‘Deporte Rey’, la educación y el desarrollo de nuestros atletas de alto rendimiento”, expresó la FAPUR mediante declaraciones escritas.

Dieppa Roque dedicó gran parte de su carrera a la Universidad del Turabo, hoy parte del Sistema Universitario Ana G. Méndez, donde se desempeñó como profesor y director del programa de atletismo.

Bajo su dirección, los Taínos conquistaron múltiples campeonatos y subcampeonatos en las ramas masculina y femenina, consolidándose como una de las principales potencias de esta disciplina dentro de la LAI.

Su contribución trascendió las pistas universitarias al asumir la presidencia de la FAPUR, organismo que dirigió durante tres ciclos olímpicos y desde el cual impulsó el desarrollo del atletismo puertorriqueño.

“Batalló hasta el último minuto con la hidalguía, gallardía y firmeza que siempre le caracterizaron en la pista y en la vida. Nos deja un legado imborrable de transparencia, estructura y éxito que continuará inspirando a las próximas generaciones de entrenadores y atletas”, añadió la federación.

Por su parte, la LAI también destacó su trayectoria y contribución a la formación de generaciones de estudiantes-atletas.

“La comunidad universitaria y deportiva de Puerto Rico pierde a un extraordinario mentor y defensor del deporte como herramienta de formación y crecimiento humano”, expresó la organización en un comunicado.

Ambas entidades extendieron sus condolencias a los familiares, amistades, colegas y atletas que compartieron con Dieppa Roque a lo largo de su carrera.

La FAPUR dirigió un mensaje especial a su esposa, Milagros, así como a sus hijos y demás seres queridos.

“¡Gracias por tanto, Jefe! Su carrera en la Tierra ha terminado, pero su legado corre hacia la eternidad. Descanse en la paz del Señor”, concluyó el ente federativo.

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