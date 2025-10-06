Opinión
6 de octubre de 2025
Deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Francia se rinde ante un potro llamado Puerto Rico… Y la popular Breeders’ Cup lo espera

El caballo proviene de la reconocida finca de crianza Coolmore, de origen irlandés

6 de octubre de 2025 - 2:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El potro Puerto Rico ha ganado sus últimas dos pruebas clásicas y está dentro del Breeders' Cup, que se corre en noviembre en el hipódromo Del Mar en California. (Mark J. Terrill)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Puerto Rico dirá presente en el Super Bowl en febrero, y ahora también en la Breeders’ Cup de hipismo en noviembre.



Un potro llamado “Puerto Rico”, en honor a la isla, clasificó en Francia a dicho evento con una victoria el domingo en el clásico Prix Jean-Luc Lagardere del hipódromo Longchamp, en París.

El caballo fue criado en la reconocida finca Coolmore, de origen irlandés y con extensiones en Estados Unidos y Australia.

David Keegan, del Departamento de Carreras de la mencionada finca, confirmó que el potro fue nombrado de esa forma en homenaje a la isla.

“Es un gran nombre”, respondió Keegan en un correo electrónico.

Puerto Rico” tiene dos años (nació en febrero de 2023) y tiene sangre de Galileo, un gran campeón en Europa y gran padrote para Coolmore.

El potro corre sobre grama, en carreras de velocidad, y suma par de triunfos y tres segundos lugares en siete presentaciones, siendo su victoria más reciente la del domingo, que fue un clásico del Grupo 1 a la distancia de 1,400 metros.

Es entrenado por el reconocido irlandés Aidan O’Brien, quien elogió el domingo el desarrollo del potro, al que describió como “grande y poderoso”.

Es un potro grande y poderoso. Obviamente, tiene una buena línea de sangre. Christophe Soumillon (jinete) le montó bien. (Puerto Rico) venía trabajando bien en nuestro establo”, añadió O’Brien al portal At The Races.

“Le ha tomado tiempo desarrollarse. Es grande y fuerte. Con cada mes se pone más fuerte. Esta fue su segunda prueba a 1,400 metros, luego de la que hizo en Doncaster (hipódromo en Inglaterra)”, destacó.

El potro es propiedad de John Magnier, Michael Tabor y Derrick Smith.

El Breeders’ Cup es un evento de carreras de dos días con sede en el hipódromo Del Mar, en California. Se compone de 14 pruebas, todas clásicas de Grado 1, en distintas superficies, edades, distancias y sexo.

La carrera tiene un premio de $1 millón.

Los caballos de O’Brien han ganado los últimos tres Juvenile Turf del Breeders’ Cup. En total, el entrenador ha prevalecido siete veces en esa prueba.

El hipismo boricua siempre presenta sus jinetes en la Breeders’ Cup con los destacados John Velázquez, los hermanos Irad y José Luis Ortiz y Manuel Franco, entre otros.

De hecho, José Luis Ortiz ha conquistado dos veces la prueba Juvenile Turf.

Tags
HipismoPuerto RicoFrancia
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Deportes
