La tercera edición del Campeonato Nacional de la Federación de Surfing de Puerto Rico cerrará este fin de semana (5-7 mayo) su circuito en la Playa Aviones de Piñones, en Loíza, con más de 130 inscripciones y la participación de varios integrantes del Equipo Nacional.

Entre ellos, la joven atleta Havanna Elena Cabrero, primera surfista puertorriqueña en clasificar al Challenger Series de la World Surf League (WSL), etapa más alta en el circuito profesional.

“Mi meta es ganar el evento”, dijo Cabrero.

“No he podido formar parte del Circuito Nacional completo por varios compromisos, así que siempre que estoy en la isla, trato de estar allí. La última vez que competí fue hace dos años, que gané. Pero, sobre todo, quiero divertirme porque estoy aquí con mi familia”, agregó.

Cabrero, de 23 años y una de las mejores de la región, ya logró su boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, en donde apunta a una medalla para la delegación boricua.

PUBLICIDAD

Amanda Rivera, Mía Calderón y Miamar Soto, entre otras, son algunas de las mujeres surfistas que representarán a Puerto Rico en el ciclo olímpico que termina en la isla del 22 de febrero al 2 de marzo del siguiente año, con el último clasificatorio a París 2024. Dicho evento se llevará a cabo en Marginal, de Arecibo.

Por otro lado, aunque Max Torres no participará del Circuito de este fin de semana, ya oficialmente se coronó como campeón nacional en Sup Surf.

La juventud destaca en el Equipo Nacional de Surfing, que representará a Puerto Rico en el ciclo olímpico que termina en la isla del 22 de febrero al 2 de marzo del siguiente año. (VANESSA SERRA DIAZ)

“No podré asistir en el evento ya que estaré en El Salvador, pero por faltar, me corono campeón debido a que se elimina uno de los siete eventos. Como te quitan el peor, y estuve en los otros seis, no me afecta”, destacó Torres, de 20 años, y quien también nada para la Universidad del Sagrado Corazón.

Torres ya tiene su boleto a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. “Actualmente, Brasil, Perú y Estados Unidos son los rivales más fuertes que me encontraré en los Panamericanos. Pero tengo fe que estaré en ese podio”.

Para el Circuito de este fin de semana, se esperan olas entre los tres a cinco pies. Además, condiciones perfectas en la playa Aviones, una de las más consistentes en ese sentido.

“Lo más importante para resaltar de este núcleo del Equipo Nacional es la juventud. Son todos jóvenes que le quedan un futuro por delante. Los seguiremos apoyando para que abran el camino a futuras generaciones”, sentenció el presidente del ente federativo, Óscar Martínez.