Inés Méndez-Laminaux: la boricua que conquistó el Optimist World Championship de Vela

La vela puertorriqueña escribió una página dorada en su historia gracias a la extraordinaria actuación de Inés Méndez-Laminaux, quien se proclamó campeona mundial femenina durante el 2026 Optimist World Championship, celebrado del 18 al 28 de junio en Tánger, Marruecos.

La información fue compartida por el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) a través de un comunicado de prensa.

El campeonato reunió a 293 regatistas provenientes de 73 países, convirtiéndose en uno de los eventos juveniles más competitivos de la vela a nivel internacional, informó el Copur.

Luego de finalizar el primer día de competencia en la posición 103 de la clasificación general, Méndez-Laminaux protagonizó una espectacular remontada que la llevó hasta la sexta posición overall, compitiendo frente a la totalidad de la flota, integrada por varones y féminas.

Ese impresionante ascenso también le permitió finalizar como la mejor regatista femenina del campeonato, conquistando el título de Campeona Mundial.