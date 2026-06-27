Inés Méndez-Laminaux: la boricua que conquistó el Optimist World Championship de Vela
Se convirtió en la primera puertorriqueña en conquistar un Campeonato Mundial de la clase Optimist
27 de junio de 2026 - 1:36 PM
27 de junio de 2026 - 1:36 PM
La vela puertorriqueña escribió una página dorada en su historia gracias a la extraordinaria actuación de Inés Méndez-Laminaux, quien se proclamó campeona mundial femenina durante el 2026 Optimist World Championship, celebrado del 18 al 28 de junio en Tánger, Marruecos.
La información fue compartida por el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) a través de un comunicado de prensa.
El campeonato reunió a 293 regatistas provenientes de 73 países, convirtiéndose en uno de los eventos juveniles más competitivos de la vela a nivel internacional, informó el Copur.
Luego de finalizar el primer día de competencia en la posición 103 de la clasificación general, Méndez-Laminaux protagonizó una espectacular remontada que la llevó hasta la sexta posición overall, compitiendo frente a la totalidad de la flota, integrada por varones y féminas.
Ese impresionante ascenso también le permitió finalizar como la mejor regatista femenina del campeonato, conquistando el título de Campeona Mundial.
“Con esta histórica actuación, Inés Méndez-Laminaux se convierte en la primera fémina puertorriqueña en conquistar un Campeonato Mundial de la clase Optimist, consolidándose como una de las grandes promesas de la vela nacional y escribiendo uno de los capítulos más importantes para este deporte en Puerto Rico", destacó el Copur en el escrito.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: