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Inés Méndez-Laminaux: la boricua que conquistó el Optimist World Championship de Vela

Se convirtió en la primera puertorriqueña en conquistar un Campeonato Mundial de la clase Optimist

27 de junio de 2026 - 1:36 PM

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Inés Méndez-Laminaux fue la mejor competidora femenina entre 293 regatistas de 73 países. (@ Matias Capizzano)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La vela puertorriqueña escribió una página dorada en su historia gracias a la extraordinaria actuación de Inés Méndez-Laminaux, quien se proclamó campeona mundial femenina durante el 2026 Optimist World Championship, celebrado del 18 al 28 de junio en Tánger, Marruecos.

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La información fue compartida por el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) a través de un comunicado de prensa.

El campeonato reunió a 293 regatistas provenientes de 73 países, convirtiéndose en uno de los eventos juveniles más competitivos de la vela a nivel internacional, informó el Copur.

Luego de finalizar el primer día de competencia en la posición 103 de la clasificación general, Méndez-Laminaux protagonizó una espectacular remontada que la llevó hasta la sexta posición overall, compitiendo frente a la totalidad de la flota, integrada por varones y féminas.

Ese impresionante ascenso también le permitió finalizar como la mejor regatista femenina del campeonato, conquistando el título de Campeona Mundial.

“Con esta histórica actuación, Inés Méndez-Laminaux se convierte en la primera fémina puertorriqueña en conquistar un Campeonato Mundial de la clase Optimist, consolidándose como una de las grandes promesas de la vela nacional y escribiendo uno de los capítulos más importantes para este deporte en Puerto Rico", destacó el Copur en el escrito.

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