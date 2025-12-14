John Velázquez monta en Venezuela el Jockey Challenge de La Rinconada

El destacado jinete carolinense John Velázquez estará montando este domingo en el Hipódromo La Rinconada, en Venezuela, junto a otros jinetes de su misma y destacada clase en la hípica de Estados Unidos.

Velázquez tendrá seis montas en La Rinconada como parte del Jockey Challenge, evento que el hipódromo ha organizado para el programa dominical.

También participarán los jinetes estadounidenses Mike Smith, Dylan Davis y Katie Davis, así como los venezolanos Javier Castellano, Emisael Jaramillo y Júnior Alvarado; el dominicano Joel Rosario; y el panameño Ricardo Santana Jr.

Smith, Rosario, Castellano y Velázquez son todos miembros del Salón de la Fama de la Hípica de Estados Unidos.

La hípica venezolana se ausentó la pasada semana de la Serie Hípica del Caribe, celebrada en Panamá, donde participaron las hípicas de México, República Dominicana, Ecuador, Puerto Rico y Panamá. En dicho evento, Puerto Rico logró una victoria en la Copa Internacional de Importados con Upstanding, mientras que el destacado jinete boricua Irad Ortiz Jr. obtuvo dos triunfos clásicos, incluyendo el Clásico del Caribe sobre el ejemplar mexicano Lodyto Race.

PUBLICIDAD

El Jockey Challenge celebrará este domingo su primera edición y constará de seis carreras, en las que los jinetes acumularán puntos de acuerdo con su posición de llegada en cada prueba.