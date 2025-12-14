Opinión
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

John Velázquez monta en Venezuela el Jockey Challenge de La Rinconada

El boricua es parte de una delegación de jinetes destacados en la hípica de Estados Unidos

14 de diciembre de 2025 - 1:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
John Velázquez tiene seis montas programadas este domingo en Venezuela. (Julia Nikhinson)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El destacado jinete carolinense John Velázquez estará montando este domingo en el Hipódromo La Rinconada, en Venezuela, junto a otros jinetes de su misma y destacada clase en la hípica de Estados Unidos.

Velázquez tendrá seis montas en La Rinconada como parte del Jockey Challenge, evento que el hipódromo ha organizado para el programa dominical.

También participarán los jinetes estadounidenses Mike Smith, Dylan Davis y Katie Davis, así como los venezolanos Javier Castellano, Emisael Jaramillo y Júnior Alvarado; el dominicano Joel Rosario; y el panameño Ricardo Santana Jr.

Smith, Rosario, Castellano y Velázquez son todos miembros del Salón de la Fama de la Hípica de Estados Unidos.

La hípica venezolana se ausentó la pasada semana de la Serie Hípica del Caribe, celebrada en Panamá, donde participaron las hípicas de México, República Dominicana, Ecuador, Puerto Rico y Panamá. En dicho evento, Puerto Rico logró una victoria en la Copa Internacional de Importados con Upstanding, mientras que el destacado jinete boricua Irad Ortiz Jr. obtuvo dos triunfos clásicos, incluyendo el Clásico del Caribe sobre el ejemplar mexicano Lodyto Race.

El Jockey Challenge celebrará este domingo su primera edición y constará de seis carreras, en las que los jinetes acumularán puntos de acuerdo con su posición de llegada en cada prueba.

Velázquez es el jinete que más dinero ha producido con sus montas en la hípica estadounidense, superando los $500 millones en premios generados. Además, ha ganado al menos una vez cada una de las tres carreras que componen la Triple Corona estadounidense.

John VelázquezHipismo puertorriqueñoVenezuelaHipismo
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
