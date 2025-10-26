Opinión
26 de octubre de 2025
77°nubes rotas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

José Luis Ortiz asume una prometedora monta en el Breeders Classic con $7 millones

El jinete boricua conducirá a Journalism, ganador de una de las tres patas de la Triple Corona

26 de octubre de 2025 - 5:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Luis Ortiz sonríe tras un triunfo. (Archivo)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El destacado jinete boricua José Luis Ortiz asumió esta semana la importante monta del caballo Journalism con miras a la carrera más millonaria de la hípica estadounidense, el Breeders’ Cup Classic.

El Classic se correrá el sábado en el hipódromo de Santa Anita, en California, como parte de un programa de 13 carreras millonarias, cada una correspondiente a distintas divisiones de potros y potrancas, caballos y yeguas, en distancias cortas y largas, sobre tierra y grama.

Journalism ganó el Preakness Stakes y llegó segundo en las otras dos patas de la Triple Corona. También cuenta con otras victorias en clásicos de Grado 1, las pruebas de mayor nivel competitivo, como las de la Triple Corona.

El boricua habló con Estudio Hípico y expresó su emoción por la oportunidad.

“Estoy bien contento. Es un caballo con mucha habilidad y en una carrera como esta”, dijo Ortiz a Estudio Hípico con Joe Bruno. “Estoy muy entusiasmado con esta oportunidad que me han dado los dueños”.

Journalism había sido montado hasta entonces por el italiano Uberto Rispoli. El boricua asumió la monta a una semana de que se corra el evento.

Se anticipa una Breeders’ Cup Classic de alto nivel por la cantidad de ejemplares con opciones reales de ganar la prueba. También está inscrito Sovereignty, ganador de dos de las tres patas de la Triple Corona.

También participará el japonés Forever Young, así como Fierceness, que será la monta del salón de la fama, el carolinense John Velázquez.

Baeza y Antiquarian son otros caballos con potencial en la prueba, que se disputará sobre 1 1/4 de milla en pista de tierra para caballos de tres años y mayores.

Se espera, además, que el destacado jinete Irad Ortiz tenga una monta en la Breeders’ Cup Classic.

