Journalism es el favorito para ganar la edición número 150 del Preakness Stakes

Journalism abrió como el favorito de la mañana con una línea de 8-5 después de que se sortearon las posiciones de salida el lunes para la carrera intermedia de la Triple Corona . El entrenador dos veces ganador de la Triple Corona, Bob Baffert no objeto esto.

Journalism, entrenado por Michael McCarthy, será nuevamente montado por el jockey Umberto Rispoli y saldrá desde el puesto No. 2. La hora de salida está programada para las 7:01 de la tarde ET el sábado en el Hipódromo de Pimlico.

El No. 7 Sandman es la segunda opción con 4-1 en el grupo de nueve, que no incluye a Sovereignty después de que sus propietarios y entrenador decidieran no correr al ganador del Derby dos semanas después de su triunfo en Churchill Downs. El Preakness continúa sin la posibilidad de la Triple Corona por quinta vez en siete años desde que Justify barrió las tres carreras en 2018.