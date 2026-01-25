Opinión
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Justin Gaethje rompe los pronósticos y derrota al favorito Paddy “The Baddy” en UFC 324

En la pelea coestelar, Sean O’Malley derrotó a Song Yadong

25 de enero de 2026 - 12:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Justin Gaethje (izquierda) conecta un golpe sobre Paddy Pimblett en la función UFC 324 de artes marciales mixtas, realizada en Las Vegas. (Steve Marcus)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las Vegas - Justin Gaethje atacó a Paddy Pimblett desde el principio, y su agresividad lo llevó el sábado a una victoria por decisión unánime y una sorpresa en la contienda por el título interino de peso ligero en la función UFC 324.

En la primera cartelera de UFC en Paramount+, los jueces otorgaron la victoria a Gaethje (27-5) con puntuaciones de 48-47, 49-46 y 49-46. The Associated Press dio 48-47 a favor de Gaethje.

Pimblett (23-4) era el favorito con -250 en BetMGM Sportsbook.

En la otra pelea principal, el tercer clasificado en el peso gallo, Sean O’Malley (19-3) de Phoenix, derrotó al número cinco Song Yadong (22-9-1) de China por decisión unánime. Los tres jueces dictaminaron 29-28. O’Malley pareció en serios problemas antes de armar su mejor ronda en el tercer episodio.

Gaethje, un peleador de 37 años que lucha desde Denver, fue el agresor desde el principio. Conectó una serie de golpes aproximadamente un minuto y medio después de iniciada la pelea y llevó a Pimblett al suelo. La paliza continuó en el segundo asalto cuando Gaethje derribó al inglés de 31 años tres veces.

En la tercera ocasión, con unos 30 segundos restantes, Gaethje fue implacable al golpear el rostro de Pimblett.

Pero Pimblett comenzó a mejorar en el tercer asalto a pesar de sangrar por su ojo derecho. Conectó suficientes golpes mientras permanecía de pie para volver a meterse en la pelea.

Al menos temporalmente.

Una fuerte combinación de Gaethje a mitad del cuarto asalto volvió a inclinar la pelea a su favor. Aunque fue llevado al suelo al final del asalto, fue Gaethje quien golpeó el rostro de Pimblett. Ambos se acercaron al quinto asalto como si no quisieran dejarlo en manos de los jueces, y Pimblett armó una combinación con aproximadamente un minuto restante.

La multitud se puso de pie para aplaudir a ambos peleadores cuando sonó la campana final, un homenaje a una pelea entretenida y llena de acción.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
