Justo a tiempo para la inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 el próximo 20 de octubre, Panam Sports -la organización que rige la justa continental- fue notificada por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) que está en cumplimiento con el código antidopaje.

La notificación fue realizada a través de una carta enviada por el director general de la WADA, Olivier Niggli, al presidente de Panam Sports, Neven Ilic. En la misiva, con fecha del 13 de octubre, se indica que Panam Sports cumplió con los señalamientos que se le hicieron el 22 de septiembre.

“Considerando los últimos acontecimientos, el Comité de Revisión de Cumplimiento (CRC) de la Agencia Mundial Antidopaje volvió a discutir el caso de Panam Sports y determinó que las no conformidades han sido correctas en su totalidad”, lee la comunicación.

“Como resultado, a la luz del Artículo 9.3.1.1 del Estándar Internacional para el Cumplimiento del Código para los Signatarios, el CRC ha recomendado al Comité Ejecutivo de la WADA que se retire la notificación formal emitida previamente a Panam Sports. Hoy, 13 de octubre de 2023, el Comité Ejecutivo de la AMA, mediante voto por correo, aceptó esta recomendación”, añadió la declaración, que estipula que esperan una total cooperación de Panam Sports con el Comité Independiente de Observadores de la WADA en la competencia panamericana.

Durante su segunda reunión del año celebraba el 22 de septiembre en Shanghai, China, la WADA hizo varios anuncios -entre ellos- que Panam Sports no había cumplido con el código antidopaje y le dio 21 días para hacerlo.

El doctor Enrique Amy forma parte de la comisión médica de Panam Sports. (El Nuevo Día)

El ente que lucha contra el dopaje en el deporte explicó al emitir su advertencia que el incumplimiento se debió a que Panam Sports no tomó “acciones correctivas críticas para su programa antidopaje en una fecha límite acordada como parte del ejercicio del Cuestionario de Cumplimiento del Código de la WADA”.

La WADA declaró que, debido a este incumplimiento, Panam Sports perdería privilegios, como el no poder ocupar ningún cargo dentro de la organización ni recibir financiamiento para el desarrollo de actividades para combatir el dopaje.

En entrevista con El Nuevo Día cuando se anunció el incumplimiento, el doctor puertorriqueño Enrique Amy, explicó que el desacuerdo entre ambas organizaciones fue por la aprobación del plan de distribución de pruebas para la competencia. Para poder someterlo, la comisión médica de Panam Sports necesitaba saber cuántas pruebas el comité organizador iba a pagar.

“Lo que falta por aprobar es el plan de distribución porque no se ha sabido cuántas pruebas se van a hacer. Eso dependía del comité organizador de los Juegos, que es quien tiene el presupuesto para pagarlas”, dijo en ese momento Amy, quien forma parte de la comisión médica de Panam Sports.

De no haber cumplir con lo solicitado por la WADA, las marcas que los deportistas hicieran en Chile no hubieran podido ser reconocidas por las diversas federaciones internacionales. Asimismo, si un atleta fallaba un control antidopaje, no se le podía sancionar.

Puerto Rico competirá en la justa de Santiago con una delegación de 224 atletas. Los Panamericanos concluyen el 5 de noviembre.