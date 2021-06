Tokio - Los deportistas que incumplan las reglas anticovid durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 podrían ser descalificados de las competiciones o incluso expulsados de Japón, según el manual para los atletas publicado hoy por el comité organizador.

El objetivo de estas sanciones es garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención de contagios ideadas por los anfitriones de los Juegos y por el Comité Olímpico Internacional (COI), que en líneas generales suponen una estricta restricción del movimiento de los atletas y una estrecha vigilancia de su estado de salud.

Las medidas punitivas se aplicarían a los deportistas que se nieguen a someterse a los test de coronavirus obligatorios a su llegada a Japón y durante su estancia y a los que no respeten el uso de mascarilla o las medidas de distanciamiento social, entre otros casos.

También afrontarán medidas disciplinarias los atletas que se salgan de la “burbuja” olímpica (compuesta por los alojamientos y espacios de entrenamiento y competición) o que se desplacen a lugares que no hayan sido notificados con antelación a la organización.

PUBLICIDAD

El rango de sanciones incluye advertencias, retirada temporal o permanente de la acreditación para participar en Tokio 2020, descalificación de la competición o “incapacitación temporal o permanente para participar en los JJOO”, según consta en la última versión del manual dada a conocer este martes.

La violación de las normas “también podría ser objeto de estrictas medidas administrativas incluyendo procedimientos para la revocación del permiso de estancia en Japón”, añade el texto.

Estas medidas disciplinarias serán impuestas por las autoridades niponas o por los comités Olímpico y Paralímpico en el marco de la Carta Olímpica, según los organizadores, que no dieron más detalles sobre en qué casos se podría aplicar la mencionada incapacitación permanente de participar en los Juegos.

El responsable ejecutivo de Tokio 2020, Hidemasa Nakamura, señaló que las sanciones más duras como la descalificación o expulsión de Japón “se aplicarían solo en caso de incumplimiento malicioso de las normas, o en situaciones que pudieran poner en riesgo la vida da otras personas”, según indicó durante una rueda de prensa telemática.

Una de las principales medidas para controlar posibles contagios entre atletas serán los test de saliva diarios, cuyos resultados deberán remitir a sus respectivos comités nacionales y que, en caso de ser positivos, darían lugar a un test PCR para confirmar la potencial infección.

Los atletas que den positivo serán internados en unas instalaciones separadas de la Villa Olímpica para cumplir cuarentena y recibir atención médica, mientras que se investigará a las personas que hayan tenido contacto cercano con ellos para detectar otras posibles infecciones.

PUBLICIDAD

Estos protocolos se aplicarán a los aproximadamente 15,000 atletas olímpicos y paralímpicos que participarán en Tokio 2020, mientras que los otros 78,000 representantes de comités y otros trabajadores extranjeros que viajarán a Japón para los Juegos deberán someterse a medidas anticontagios similares y también se expondrán a sanciones en caso de incumplimiento.

No descalificarán atletas por COVID-19

Los deportistas que den positivo a COVID-19 durante las Olimpiadas no serán descalificados y recibirán el premio mínimo que habrían ganado en caso de haber seguido adelante.

Según explicó en una conferencia de prensa el director deportivo del COI, el neozelandés Kit McConnell, cada federación ha elaborado un plan para gestionar la readjudicación de plazas y premios en caso de que un participante sea baja por coronavirus.

El objetivo, dijo, es “mantener la integridad de la competición” y los sistemas de clasificación lo más parecidos posible a lo habitual.

Así, si un equipo no puede disputar una final por positivos en su plantilla se sustituirá por otro, pero aquel recibirá la medalla de plata.

“Y un equipo que no pudiera participar en las semifinales sería sustituido, si fuera posible, por el equipo con el que se enfrentó en los cuartos de final”, puso como ejemplo.

En deportes individuales, las sustituciones serán más fáciles, admitió McConnell, en aquellos que se desarrollan a lo largo de muchas jornadas, tipo tenis, que en otros que se deciden en un solo día, como los distintos pesos de taewondo o judo.

Los deportistas que no puedan tomar la salida en una prueba figurarán en la lista de resultados como DNS (‘Did Not Start’), no como DSQ (descalificados).

PUBLICIDAD

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email Yankiel Rivera, único boxeador boricua clasificado, posa para una foto arropado por la monoestrellada. (Ramón "Tonito" Zayas)

Brian Afanador atleta del deporte del tenis de mesa, posa en guardia. (Ramón "Tonito" Zayas)

Gabby Scott, atletismo, en posición de salida. (Ramón "Tonito" Zayas)

Rob Napolitano, atletismo, posa para la foto. (Ramón "Tonito" Zayas)

Grace Claxton, atletismo. (Ramón "Tonito" Zayas)

Ryan Sánchez (atletismo). (Ramón "Tonito" Zayas)

Yarimar Mercado, tiro, posa junto a su arma. (Ramón "Tonito" Zayas)

En la foto el corredor Wesley Vázquez (800 metros), nos muestra uno de sus tatuajes alusivos al ciclo olímpico. (Ramón "Tonito" Zayas)

Las hermanas Melanie y Adriana Díaz (tenis de mesa). (Ramón "Tonito" Zayas)

Manny Santiago (patineta - skate) nos representará en esta nueva disciplina olímpica. (Ramón "Tonito" Zayas)

EN LA FOTO Andrés Arroyo (atletismo). (Ramón "Tonito" Zayas)

Steven Piñeiro (patineta - skate). posa para la foto. (Ramón "Tonito" Zayas) Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

Para cubrir las retiradas, se recurrirá “al mejor clasificado que sea elegible”.

Se puede dar el caso, dijo el directivo, de que una prueba tenga múltiples medallistas: los que ganen la competición y los que la hubieran podido ganar en caso de haber participado.

“No estamos enterrando las normas de la competición, solo añadimos normas específicas ante la covid para que un deportista que ha llegado a un determinado punto de la competición, como una final, reciba la medalla o el diploma mínimo que habría recibido al participar”, explicó.

“No creemos que sea justo quitarles eso después de todo lo que habrán pasado para llegar hasta esa fase de la competición”, añadió.

El vicepresidente del COI llega a Japón

El vicepresidente del COI, John Coates, llegó este martes a Japón para ultimar los preparativos de los próximos Juegos Olímpicos, cuando resta poco más de un mes para su inauguración.

Coates, que encabeza la comisión de coordinación del COI, arribó acompañado de otros altos cargos del organismo. Todos guardarán una cuarentena de tres días y verán sus actividades y movimientos restringidos las once jornadas siguientes, en cumplimiento de las normas anticovid establecidas por la organización por el COVID-19, recogidas en las guías de conducta del evento, cuya versión definitiva fue presentada hoy.

La visita de Coates se produce en un momento de preocupación y considerable oposición ciudadana a celebrar la competición en el contexto actual de la pandemia, por temor a la propagación o aparición de nuevas cepas peligrosas y la presión en el sistema sanitario nacional.

El propio Coates suscitó controversia dentro y fuera del país al señalar en una rueda de prensa el mes pasado que está absolutamente seguro de que los Juegos Olímpicos pueden seguir adelante incluso si Tokio se encuentra en estado de emergencia sanitaria.

PUBLICIDAD

El área capitalina y otras de las zonas más pobladas del país se encuentran desde abril en estado de emergencia, aunque está previsto que el Gobierno nipón levante la medida el próximo 20 de junio.

Las autoridades tienen previsto pronunciarse al respecto a finales de esta semana y estarían considerando mantener al menos a Tokio en un “cuasi” estado de emergencia (que establece restricciones menos estrictas) para los Juegos, por temor al impacto de un levantamiento demasiado temprano de todas la restricciones.

La inauguración de los Juegos de Tokio 2020 está prevista el 23 de julio, tras ser aplazados un año por el estallido de la pandemia.

Se espera que el presidente del COI, Thomas Bach, llegue a Japón en julio, antes de la ceremonia de apertura, según ha señalado el organismo deportivo internacional.