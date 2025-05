“Me siento un poco discriminado”: Luis Joel Castro busca más ayuda al entrar a su último ciclo a sus 34 años

Entrando a su último ciclo, el saltador Luis Joel Castro pidió que no lo descarten a sus 34 años, cuando acaba de ser becado nuevamente por el programa de Alto Rendimiento, adscrito al Departamento de Recreación y Deportes (DRD) , pero dijo que necesita más ayuda.

“Nada es suficiente para detenerme y estamos con miras al Mundial de septiembre. No debo tener problemas para clasificar por ranking, lo que es la meta. Aumentaron la cuota a 36 participantes. Estoy 46 (en el ranking) porque no he competido mucho. El año pasado estuve 20″, dijo Castro a El Nuevo Día.