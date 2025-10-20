Padre Poderoso gana el clásico Wiso G y tiene su boleto a Panamá 2025

Canóvanas - Padre Poderoso, ahora con seis años, se clasificó a la Serie Hípica del Caribe Panamá 2025 al ganar el Clásico Wiso G el domingo en el Hipódromo Camarero, donde también se celebró otra carrera clasificatoria para el magno evento regional.

Ganador de dos patas de la Triple Corona en 2022 y reclamado en 2023, Padre Poderoso consiguió desde entonces su primer clásico, desatando la euforia de su propietario y entrenador, Ángel Luis Calderón, quien señaló que este triunfo llega tras un 2025 difícil en lo personal, marcado por pérdidas familiares.

“Ya compramos ese pasaje y, si Dios quiere y el caballo sale de la carrera en buenas condiciones, vamos a representar a Puerto Rico. Estamos trabajando con miras a ir a Panamá porque teníamos fe en este caballo, que es de calidad, de clase, aun con sus dificultades en las extremidades. Es el mejor caballo que he entrenado, y es algo bonito que me ha pasado en la vida”, expresó Calderón, quien este año perdió a sus dos abuelos y a su señora madre.

PUBLICIDAD

Padre Poderoso ganó dos de las tres patas de la Triple Corona en 2022 para el Establo Antonio Llavona. Calderón lo reclamó en 2023, y desde entonces el ejemplar ha mantenido una destacada consistencia: 16 presentaciones consecutivas entrando en el dinero, incluido un segundo lugar en mayo pasado en el Clásico Antonio R. Barceló, ante su gran rival de este domingo, Don Cheo.

Corriendo todo el tiempo por los carriles externos con la monta del estelar Juan Carlos Díaz, Padre Poderoso asumió la ventaja al finalizar la segunda curva en la carrera a 1 1/8 de milla y contuvo a Don Cheo, que se metió por la baranda en la pelea y descontó hasta quedarse sin pista.

Con el segundo lugar, Don Cheo también se clasificó a la Copa Confraternidad Panamá 2025.

El Clásico Wiso G fue narrado por Norman H. Dávila, integrante del equipo del programa radial La Descarga Original, quien se retiró en 2021.

El domingo también se celebró la Copa Trofeo Don Tommy Muñiz, clasificatoria para el evento de caballos importados, la Copa Invitacional de Panamá 2025. El ganador fue Eddie Felson, tercer candidato para el Establo Tony Guzmán y el entrenador Jason Lisboa.

Con la monta de Jorge I. Vélez, Eddie Felson venció al gran favorito Upstanding, que venía de establecer récord de pista y distancia en su última presentación.

“El caballo se disparó tremenda carrera. Sé que mi caballo es espectacular”, dijo Lisboa.

Su propietario también se mostró entusiasmado con la posibilidad de llevar al importado a Panamá:

PUBLICIDAD

“Con el favor de Dios vamos a representar a Puerto Rico en Panamá. Para eso se compró a Eddie, que es un macho completo. Mi deseo es verlo viejo y ver a sus hijos correr en esta pista”, afirmó Guzmán, quien recibió el trofeo Tommy Muñiz de parte de los hijos del reconocido productor, Rafo y Pedro Muñiz.

Tony Guzmán también es propietario de Carismático, triple coronado en 2025. Carismático no viajará a Panamá, y Lisboa también es su entrenador.