Rafa Campos abre el Puerto Rico Open en el puesto 21

El golfista puertorriqueño Rafael “Rafa” Campos cerró este jueves la primera ronda del Puerto Rico Open empatado en la posición 21, tras firmar una tarjeta de 70 golpes, dos bajo par, en el torneo que se disputa en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande.

Campos completó su recorrido con un desempeño sólido que lo mantiene dentro del grupo de jugadores que buscarán escalar posiciones en las próximas rondas del evento del PGA Tour.

El boricua, quien compite ante el público local en el único torneo del circuito que se celebra en la isla, comenzó así su participación en la edición de este año del campeonato, que reúne a decenas de golfistas en busca del título y de puntos importantes en el ranking.

Por su parte, el boricua Chris Nido también terminó empatado en la posición 21 tras firmar una tarjeta de 70 golpes (-2), mientras que Reinaldo Simoni registró 76 (+4) para ubicarse en el puesto 107 y Evan Pena anotó 79 (+7), quedando en la posición 117.

Tras la primera ronda, el estadounidense Chandler Blanchet lidera el torneo con una tarjeta de 64 golpes, ocho bajo par. Le sigue su compatriota Gordon Sargent con 65 (-7), mientras que el sueco Jesper Svensson ocupa el tercer lugar con 67 (-5). Un grupo de seis jugadores comparte la cuarta posición con rondas de 68 golpes, cuatro bajo par.