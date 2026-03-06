Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rafa Campos abre el Puerto Rico Open en el puesto 21

El golfista puertorriqueño firmó una ronda de 70 golpes (-2) y se mantiene dentro del grupo que buscará escalar posiciones en el torneo del PGA Tour

5 de marzo de 2026 - 7:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rafa Campos regresó al Puerto Rico Open este año. (David Villafañe)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El golfista puertorriqueño Rafael “Rafa” Campos cerró este jueves la primera ronda del Puerto Rico Open empatado en la posición 21, tras firmar una tarjeta de 70 golpes, dos bajo par, en el torneo que se disputa en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande.

RELACIONADAS

Campos completó su recorrido con un desempeño sólido que lo mantiene dentro del grupo de jugadores que buscarán escalar posiciones en las próximas rondas del evento del PGA Tour.

El boricua, quien compite ante el público local en el único torneo del circuito que se celebra en la isla, comenzó así su participación en la edición de este año del campeonato, que reúne a decenas de golfistas en busca del título y de puntos importantes en el ranking.

Por su parte, el boricua Chris Nido también terminó empatado en la posición 21 tras firmar una tarjeta de 70 golpes (-2), mientras que Reinaldo Simoni registró 76 (+4) para ubicarse en el puesto 107 y Evan Pena anotó 79 (+7), quedando en la posición 117.

Tras la primera ronda, el estadounidense Chandler Blanchet lidera el torneo con una tarjeta de 64 golpes, ocho bajo par. Le sigue su compatriota Gordon Sargent con 65 (-7), mientras que el sueco Jesper Svensson ocupa el tercer lugar con 67 (-5). Un grupo de seis jugadores comparte la cuarta posición con rondas de 68 golpes, cuatro bajo par.

El torneo continuará el viernes con la segunda ronda, en la que Campos intentará mantenerse en la pelea por avanzar al fin de semana y acercarse a los primeros puestos del leaderboard.

Tags
Rafael CamposRafa CamposRafael 'Rafa' CamposPuerto Rico OpenGolfPGA Tour
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: