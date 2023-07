San Salvador. La Selección Nacional femenina de sóftbol cerró hoy, viernes, la jornada más exitosa de la delegación de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 al conquistar el cuarto oro del día con una victoria 2-0 sobre Cuba en el partido final de este torneo.

La Selección revalidó como campeona de los Juegos, esta vez en el partido celebrado en el estadio Pablo Arnoldo Guzmán del barrio Guatemala de esta ciudad.

La lanzadora Aleshia Ocasio lanzó una blanqueada de dos imparables y ocho ponches.

La lanzadora derecha de Cuba, Yilian Tornés y la derecha boricua lanzaron efectivamente en las primeras dos entradas.

Ocasio tuvo un momento complicado en la parte baja de la segunda entrada, cuando la segunda base Odalys Córdova cometió un error en una rola cómoda. Pero la misma Ocasio arregló el error al iniciar una doble jugada 1-6-3 para cerrar la entrada.

En la cuarta entrada, Puerto Rico combinó a la ofensiva un error de Cuba, un toque para mover la corredora que se embasó y un doble al derecho de Carsyn Gordon para producir la primera carrera.

Luego de un out, Córdova pegó un sencillo al central que impulsó a Gordon desde segunda para el 2-0. Córdova fue eliminada en la segunda al tratar de hacer la base con el tiro de plato.

Al frente 2-0, Ocasio eliminó seis bateadoras consecutivas para llevar el partido a la séptima y final entrada.

En la sexta entrada, luego de un imparable de Ocasio, la lanzadora de Cuba tiró mal a primera en un intento de toque de Karla Claudio, llevando las corredoras a tercera y segunda sin outs, pero Puerto Rico no aprovechó.

Ocasio corrió mal las bases en una rola al campocorto y fue puesta out en el plato para el primer out. Aleimalee López bateó elevado a primera para el segundo out y Córdova cerró con otro batazo al jardín derecho.

Ocasio regresó a la loma para completar el partido y permitió un sencillo a la primera bateadora, Leanelis Zayas. Pero Yilian Rondón bateó para una doble matanza de 1-6-3 para el primer y segundo out. Ocasio cerró el juego con ponche a Yarianna López.

