“Llegamos como a las 5:30 a.m. porque somos superfanáticas de Fórmula 1 y no hemos podido tener la oportunidad de viajar a verlo en Estados Unidos y otras partes del mundo. Esto es histórico para Puerto Rico y nos da exposición, así que estamos aquí viviendo esto”, declaró Rosado junto a Ferrer, quien derramó lágrimas de emoción.

“No me esperaba la gente, pero no me sorprende. Mucho fanático de FI. En mi casa, mi hija y yo somos fanáticos a través de las plataformas de streaming. Uno aprende de este tipo de disciplina, de deporte. Sabía que había mucho fanático que se iba a dar cita a este evento que no es de estar sentado, en bleachers”, declaró Romero. El Municipio de San Juan invirtió $1.3 millones en la actividad para aprovechar el impacto de la residencia del cantante urbano.