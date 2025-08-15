Sube a escena el Campeonato Nacac con implicaciones para el Mundial de Atletismo

Con dos semanas de ventana de clasificación para el Mundial de Atletismo Tokio 2025, los atletas de pista y campo de Puerto Rico compiten desde este viernes en Bahamas, en el Campeonato de Norte, Centroamérica y El Caribe (Nacac) con miras a clasificar, avanzar o fortalecer sus inscripciones al evento grande del año.

A día de hoy, al Mundial están clasificados por marca o ranking el decalista Ayden Owens-Delerme, los velocistas Eloy Benítez y Gabby Scott Puig y José Figueroa, la saltadora Alysbeth Félix y la marchista Naomi García. También está clasificada la vallista Jasmine Camacho Quinn, pero todo apunta a que la atleta no competirá en el Mundial.

La ventana de clasificación cierra el 27 de agosto. El Mundial Tokio 2025 es en septiembre. Un total de 20 boricuas están inscritos para correr en el Nacac de Bahamas.

Figueroa, quien competirá en Nacac el sábado y volará a competir en los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025, podría asegurar en Nacac su clasificación olímpica en los 200 metros haciendo la marca mínima, que es de 20.16 segundos. Figueroa ha hecho 20.18 segundos este año. De lo contrario, Figueroa está dentro del Mundial por ranking al día de hoy.

La velocista Gladymar Torres, quien compite este viernes en los 100 metros de Nacac y también viajará a Asunción 2025, necesita hacer bien en Bahamas para mejorar sus oportunidades de clasificar por ranking al Mundial. La olímpica y marca nacional está a tres espacios en el ranking para clasificar entre las 48 posiciones hacia Tokio 2025.

El lanzador Jerome Vega igualmente necesita un buen resultado en Bahamas. El lanzador de martillo ocupa el ranking 37 entre los 36 que ponchan su boleto a Tokio 2025.

Además, la vallista Grace Claxton está al alcance de clasificar al Mundial por ranking en los 400 metros con vallas y necesita un buen resultado en Bahamas. Claxton, quien compite el sábado, está a ocho espacios del último puesto (40) de clasificación.

Alysbeth Félix está dentro del Mundial al día de hoy en salto largo. (Ramon "Tonito" Zayas)

La saltadora Félix necesita en Bahamas fortalecer sus posición de clasificación, ya que entra al Nacac en el puesto 32 de 36 que poncha su boleto a Tokio 2025 en salto de longitud.

Y el veterano saltador Luis Joel Castro tiene que avanzar en el Nacac porque está a cuatro espacios de los 36 que avanzan a Tokio en salto de altura.