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Tres atletas boricuas competirán en el Mundial Bajo Techo en Polonia

La delegación boricua contará con dos velocistas y una saltadora en el evento mundial de pista cubierta

16 de marzo de 2026 - 3:00 PM

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Gladymar Torres clasifica al Mundial Bajo Techo en los 60 metros con marca mínima. El evento se celebrará del 20 al 22 de este mes en Polonia. (FABIAN MEZA)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Los velocistas Eloy Benítez y Gladymar Torres, junto a la saltadora Alysbeth Félix, representarán a Puerto Rico desde este viernes en el Campeonato Mundial Bajo Techo, que se celebrará en Polonia.

El semifondista John Rivera aparece inscrito en el Mundial, pero no viajará debido a una lesión en un pie, informó el director técnico de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, Carlos Guzmán.

Benítez, quien competirá en la prueba de 60 metros, abrirá la participación de Puerto Rico el viernes. Las rondas preliminares, semifinales y la final de los 60 metros se disputarán todas ese mismo día.

Félix, medallista panamericana en heptatlón, es la atleta boricua más reciente en clasificar al Mundial. El miércoles pasado fue certificado un salto suyo realizado en Ecuador que le otorgó la clasificación, informó el ente federativo.

Torres competirá el sábado 21 de marzo en los 60 metros, seguida por Félix el domingo 22 de marzo. El evento de Félix se disputará únicamente en final directa.

Benítez, quien en febrero estableció una marca nacional en los 60 metros, clasificó a la final del Mundial Bajo Techo 2025 con el segundo mejor tiempo del evento, aunque no pudo completar la final.

Gladymar Torres, Alysbeth Félix y Eloy Benítez.
Gladymar Torres, Alysbeth Félix y Eloy Benítez. (Archivo)

El carolinense, entrenado por Carlos Rodríguez, llegará esta vez a Polonia con la octava mejor marca del año: los 6.48 segundos con los que estableció el récord nacional el mes pasado.

Por su parte, la velocista (Gladymar) Torres, quien estableció en París 2024 la marca nacional de 100 metros (11.12 segundos), llegará a Polonia luego de correr esa distancia el sábado en el Clásico Primaveral, celebrado en Gurabo. Allí registró 11.35 segundos, aunque con viento ilegal.

Torres es entrenada por Luis López.

Félix aseguró su clasificación al Mundial luego de que World Athletics validara su salto de 6.70 metros, realizado el 7 de marzo en Ecuador.

Ese registro la ubica undécima entre las participantes del Mundial Bajo Techo y decimocuarta en la temporada 2026. Su marca personal es de 6.78 metros, lograda en estadio abierto.

Por otro lado, el semifondista Ryan Sánchez regresó a la competencia durante el Clásico Primaveral del sábado. Fue su primera participación desde que cumplió una suspensión disciplinaria de dos años.

Sánchez compitió en los 600 metros del evento y los ganó con un tiempo de 1:15.19 minutos. El atleta se especializa en los 800 metros, prueba en la que posee una marca personal de 1:44.73 minutos.

Tags
atletismoUniversidad Ana G. MéndezGladymar TorresFederación de Atletismo de Puerto Rico
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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