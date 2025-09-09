Un autobús escolar de Oklahoma que transportaba a un equipo de sóftbol se accidenta

MINCO, Oklahoma - Un autobús escolar que transportaba a miembros de un equipo de sóftbol se estrelló y expulsó a algunos pasajeros en Oklahoma, hiriendo a ocho personas, informó la patrulla de carreteras del estado.

El accidente ocurrió el lunes por la noche en la carretera estadounidense 152 cerca de Minco, en el condado de Grady, a unas 40 millas al suroeste de Oklahoma City.

Tres adultos y cinco menores resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales, dijo el teniente Mark Southall de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma en un comunicado.

Southall indicó que la escena fue despejada alrededor de la medianoche y que la investigación sobre la causa del accidente continúa. La patrulla está trabajando con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, añadió.

La escuela estuvo cerrada el martes, publicó en línea el superintendente de las escuelas públicas de Minco, Kevin Sims.

PUBLICIDAD

“Por favor, mantengan a estos estudiantes-atletas, entrenadores y sus familias en sus oraciones”, dijo.

El senador estadounidense James Lankford de Oklahoma publicó en línea que él y su esposa, Cindy, “se unen a todo Oklahoma para orar por nuestros vecinos en Minco esta noche”.

La Primera Iglesia Bautista de Minco, en la ciudad de aproximadamente 1,500 habitantes, publicó en línea que el santuario de la iglesia estaba abierto “si desea venir a orar”.