Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de septiembre de 2025
87°ligeramente nublado
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un autobús escolar de Oklahoma que transportaba a un equipo de sóftbol se accidenta

Cinco menores y tres adultos resultaron heridos y las clases en el plantel fueron suspendidas el martes

9 de septiembre de 2025 - 9:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La causa del accidente no ha sido determinada aún. (Mike Stewart)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

MINCO, Oklahoma - Un autobús escolar que transportaba a miembros de un equipo de sóftbol se estrelló y expulsó a algunos pasajeros en Oklahoma, hiriendo a ocho personas, informó la patrulla de carreteras del estado.

RELACIONADAS

El accidente ocurrió el lunes por la noche en la carretera estadounidense 152 cerca de Minco, en el condado de Grady, a unas 40 millas al suroeste de Oklahoma City.

Tres adultos y cinco menores resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales, dijo el teniente Mark Southall de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma en un comunicado.

Southall indicó que la escena fue despejada alrededor de la medianoche y que la investigación sobre la causa del accidente continúa. La patrulla está trabajando con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, añadió.

La escuela estuvo cerrada el martes, publicó en línea el superintendente de las escuelas públicas de Minco, Kevin Sims.

“Por favor, mantengan a estos estudiantes-atletas, entrenadores y sus familias en sus oraciones”, dijo.

El senador estadounidense James Lankford de Oklahoma publicó en línea que él y su esposa, Cindy, “se unen a todo Oklahoma para orar por nuestros vecinos en Minco esta noche”.

La Primera Iglesia Bautista de Minco, en la ciudad de aproximadamente 1,500 habitantes, publicó en línea que el santuario de la iglesia estaba abierto “si desea venir a orar”.

El equipo de sóftbol estaba programado para jugar a las 6:00 p. m. del lunes en la Riverside Indian School en Anadarko, a unas 35 millas al suroeste de Minco, según los calendarios deportivos de la escuela.

Tags
SóftbolOklahoma
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 9 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: