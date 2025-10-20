1 / 17 | Una nueva camada de ciclistas impulsa el renacer del BMX en Puerto Rico: “El deporte vuelve a tomar fuerza” . El municipio de Ceiba acogió el noveno de los 11 eventos calendarizados para 2025. - alexis.cedeno
Entrevista
Una nueva camada de ciclistas impulsa el renacer del BMX en Puerto Rico: “El deporte vuelve a tomar fuerza”
Tras años marcados por huracanes, temblores y pandemia, dicha modalidad retoma impulso con nuevas pistas, energía y entusiasmo juvenil
20 de octubre de 2025 - 11:10 PM