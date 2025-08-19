Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
19 de agosto de 2025
90°nubes rotas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Video: así fue el pequeño roce entre Irad Ortiz y John Velázquez por una descalificación

Los destacados jinetes boricuas se enfrentaron ante el jurado del Hipódromo Saratoga

19 de agosto de 2025 - 11:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
John Velázquez (interior) e Irad Ortiz (por fuera), aquí en el Preakness Stakes, tuvieron un momento de tensión en el círculo de ganadores de Saratoga. (Julio Cortez)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Como dos buenos amigos, así los manejaron, los destacados jinetes boricuas Irad Ortiz y John Velázquez un reclamo de falta del primero al segundo en la sexta carrera del domingo en el Hipódromo Saratoga.

RELACIONADAS

Los dos caballos son entrenados por Todd Pletcher, quien aparece en un video que circula en redes sociales junto a los puertorriqueños.

Ambos se encontraron en la recta final y chocaron uno al otro, primero (el caballo) de Ortiz al de Velázquez y posteriormente, el de Velázquez al de Ortiz. Velázquez iba por el segundo carril y Ortiz pegado a la valla.

El jurado declaró a Ortiz en primer lugar. Su decisión fue basada en que el choque del caballo del segundo carril impactó al otro en su interior.

Trascendió que Ortiz le dijo a Velázquez que su intención de cargarse hacia afuera, hacia su caballo, fue para reenfocar su monta.

Velázquez le ripostó, según informaciones desde la transmisión de la carrera, que esa movida causó que tuviera de recurrir a pegarle de derecha a su caballo, que reaccionó cargándose hacia el interior.

Tras la decisión del jurado, ambos jinetes siguieron sus caminos.

Ortiz lidera la estadística de jinetes en Saratoga con 48 primeros lugares, incluidos los dos triunfos que logró en el programa del domingo.

Le sigue su hermano José Luis Ortiz con 43 primeros puestos. Entre los primeros 10 también figura el carolinense Manuel Franco.

Tags
Hipismo puertorriqueñoIrad OrtizJohn Velázquez
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 19 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: