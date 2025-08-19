Video: así fue el pequeño roce entre Irad Ortiz y John Velázquez por una descalificación

Como dos buenos amigos, así los manejaron, los destacados jinetes boricuas Irad Ortiz y John Velázquez un reclamo de falta del primero al segundo en la sexta carrera del domingo en el Hipódromo Saratoga.

Los dos caballos son entrenados por Todd Pletcher, quien aparece en un video que circula en redes sociales junto a los puertorriqueños.

Ambos se encontraron en la recta final y chocaron uno al otro, primero (el caballo) de Ortiz al de Velázquez y posteriormente, el de Velázquez al de Ortiz. Velázquez iba por el segundo carril y Ortiz pegado a la valla.

El jurado declaró a Ortiz en primer lugar. Su decisión fue basada en que el choque del caballo del segundo carril impactó al otro en su interior.

Trascendió que Ortiz le dijo a Velázquez que su intención de cargarse hacia afuera, hacia su caballo, fue para reenfocar su monta.

Velázquez le ripostó, según informaciones desde la transmisión de la carrera, que esa movida causó que tuviera de recurrir a pegarle de derecha a su caballo, que reaccionó cargándose hacia el interior.

Tras la decisión del jurado, ambos jinetes siguieron sus caminos.

Ortiz lidera la estadística de jinetes en Saratoga con 48 primeros lugares, incluidos los dos triunfos que logró en el programa del domingo.