La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) endosó, aunque desconociendo el impacto económico preciso de la iniciativa, el proyecto que busca establecer el marco regulatorio para viabilizar las apuestas en eventos deportivos que se celebran tanto en la isla como en Estados Unidos.

En una ponencia firmada por la directora ejecutiva de la CTPR, Carla Campos Vidal, se establece que la opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en que da paso a que cada estado o territorio implemente sus propias reglas para apuestas a eventos deportivos “nos provee nuevas opciones para el ofrecimiento de los casinos en el futuro”.

“Esta decisión es de gran interés dentro de los mercados formalizados existentes, principalmente por los impactos y oportunidades que surgirían dentro de un mercado altamente cotizado”, reza la ponencia de Campos Vidal, leída por Jaime Alex Irizarry, director de la División de Juegos de Azar de la CTPR en una vista pública de la Comisión de Turismo y Bienestar Social.

Irizarry citó un estudio del 2017 de la Universidad de Oxford que ubica en $41.2 millones los ingresos anuales de esta industria y recordó que las apuestas en eventos deportivos son legales en 22 estados de Estados Unidos, incluyendo Nueva Jersey, que generó $1.5 millones en impuestos en los primeros tres meses de actividad.

Estos impuestos se generaron entre apuestas en casinos, apuestas por internet y apuestas en hipódromos.

La medida discutida ayer, el P de la S. 1612, del representante novoprogresista Néstor Alonso Vega, no establece tasas de impuestos a aplicarse sobre las jugadas realizadas.

Irizarry, además, recomendó que se enmendara el proyecto para permitir las apuestas en línea de eventos deportivos.

En un aparte con El Nuevo Día, Alonso Vega no fue claro sobre si acogería la propuesta de la CTPR.

“El proyecto no está escrito en piedra. Sugiere que sea en casinos, pero eso está en discusión. Luego de la evaluación de la comisión y este servidor llegaremos a una decisión final”, dijo Vega Alonso.

El representante recordó que en el proyecto se alude a eventos deportivos, profesionales o aficionados en Puerto Rico o Estados Unidos y dijo, a preguntas que “con mucho gusto” está dispuesto a escuchar en la próxima vista del proyecto, a la que está citada el Departamento de Justicia, a que también participen directivos de diversas organizaciones deportivas del país como la Liga de Béisbol Profesional, el Baloncesto Superior Nacional y la Comisión de Boxeo.

El legislador dijo que no ha recibido interés de directivos de estas ligas para participar en el proceso de vistas públicas.

Vega Alonso también favorece un proyecto de ley, el P de la C. 1596, que viabilizaría las apuestas en línea en Puerto Rico. El proceso evaluativo de la medida ya finalizó y se está preparando el informe. No precisó cuándo bajaría al hemiciclo ni esa medida ni la de apuestas en eventos deportivos. Según dijo, el P de la C. 1596 tendría que ser aprobado primero para que se viabilice el proyecto apuestas en eventos deportivos.

Al salir de la vista pública, el representante independentista Denis Márquez dejó establecido que se opone a la medida.

“Ya es tiempo de acabar con una política pública de que para generar ingresos para el Estado tiene que ser a base de juegos de azar. El país está saturado de juegos”, dijo Márquez.

“Sería en cuanto evento de deportivo que hay en Puerto Rico, desde la Doble A, la Liga Atlética Interunivesritaria… y eso es promover que el deporte, que es el mecanismo de la gente para esparcirse, se convierta en una competencia interna entre los que apuestan”.