Carlos Alcaraz despacha a Novak Djokovic para adelantar a la final del US Open

Nueva York - Carlos Alcaraz aplicó su juventud, despliegue físico y creatividad para someter a Novak Djokovic, un rival mucho más experimentado, pero también mucho más mayor, imponiéndose el viernes por 6-4, 7-6 (6-2) en el Abierto de Estados Unidos, accediendo a su tercera final consecutiva de Grand Slam.

Al final, Djokovic —dueño de 24 títulos de Grand Slam— parecía resignado al resultado. El serbio de 38 años alcanzó las semifinales en los cuatro Slams de esta temporada, pero sucumbió en esa ronda cada vez tres de ellas por derrotas ante el número dos Alcaraz, de 22 años, o el número uno Jannik Sinner, de 24.

“Es frustrante en la cancha cuando no puedes mantener ese nivel físicamente, pero al mismo tiempo, supongo que es algo esperado”, dijo Djokovic. “Viene con el tiempo y con la edad”.

Alcaraz se enfrentará al campeón defensor Sinner o al número 25 Felix Auger-Aliassime por el campeonato el domingo, cuando el presidente Donald Trump planea asistir. Sinner podría convertirse en el primer hombre que revalida el título en Nueva York desde que Roger Federer conquistó el torneo de cancha dura cinco años seguidos desde 2004 hasta 2008.

“Me he sentido muy bien otra vez. Una final aquí significa muchísimo para mí”, dijo Alcaraz, quien aún no ha cedido un solo set en esta edición del US Open.

Alcaraz busca su sexto título de Grand Slam y el segundo en Flushing Meadows. El español venció a Sinner en el Abierto de Francia en junio y perdió ante su rival italiano en Wimbledon en julio.

El intento de Djokovic de convertirse en el primer jugador en la historia del deporte en alcanzar las 25 coronas de Grand Slam fue bloqueado nuevamente, y él intuye que parte del problema es tratar de superar a hombres mucho más jóvenes en partidos al mejor de cinco sets.

“Todavía quiero jugar ... (una) temporada completa de Grand Slam el próximo año”, manifestó Djokovic. “Veamos si eso va a suceder o no, pero ... los Slams son Slams. Son simplemente diferentes a cualquier otro torneo. Son los pilares de nuestro deporte, los torneos más importantes que tenemos. Pero me gustan un poco más mis posibilidades en el mejor de tres”.

Alcaraz y Sinner se han combinado para llevarse los últimos siete campeonatos importantes y nueve de los últimos 12. Djokovic ganó los otros tres en ese período, más recientemente en el US Open 2023.

“Perdí tres de cuatro en las semifinales de los grandes contra ellos, sencillamente son demasiado buenos y están jugando a un nivel superlativo”, declaró Djokovic.

Los golpes de Djokovic no estuvieron del todo acertados al principio y, salvo por un breve intervalo en el segundo set, su energía habitual no estuvo presente. Hizo varias muecas de fastidio tras fallos. En los cambios de lado, flexionó o estiró su cuello, que le molestó anteriormente en el torneo, y también fue atendido por un fisioterapeuta.

También hubo momentos ocasionales de brillantez, incluido un golpe de revés a dos manos que provocó rugidos estruendosos de la multitud, que a menudo coreó su apodo, ”¡No-le!” y parecía querer impulsarlo a al menos hacer las cosas más competitivas, si no ganar.

Djokovic celebró pavoneándose hacia su caja de toallas mientras agitaba su mano derecha una y otra vez, como diciendo: “¿Qué tan bueno fue eso?”

Cuando Alcaraz sacó para el primer set, ambos jugadores quedaron cerca de la red. Djokovic ejecutó un tiro perfectamente angulado que provocó un error que emocionó a los espectadores. El serbio sonrió, luego agitó su raqueta para escuchar más apoyo y los fanáticos accedieron.

Pero Alcaraz provocó errores de devolución en cada uno de los dos siguientes servicios, ambos a 118 mph —Djokovic se agachó decepcionado después del primero— y eso aseguró el set.

Pronto, Djokovic finalmente consiguió un punto de quiebre con la ayuda de una devolución de un servicio de 132 mph y lo convirtió cuando Alcaraz envió un revés largo. Los espectadores saltaron de sus asientos para otro coro de “¡No-le!”

Fue apenas la segunda vez en este torneo que un oponente había robado uno de los juegos de servicio de Alcaraz.

Un juego después, Djokovic lideraba ese set 3-0. ¿Podría esto presagiar un partido largo y reñido?

Alcaraz reaccionó de inmediato, llevándose los siguientes tres juegos, incluido un ganador de derecha cruzada que fue tan soberbio que incluso Djokovic se sintió obligado a aplaudir con su raqueta.

El español no enfrentó otro punto de quiebre. Eso es todo un logro. Como dijo Alcaraz poco antes de completar el camino desde el vestuario hasta la cancha: “Ahora me enfrento a uno de los mejores de la devolución de todos los tiempos, si no el mejor”.

Alcaraz también es bastante talentoso en ese aspecto del tenis. Así que cuando ganó el sorteo, eligió recibir, y le tomó solo un juego para mostrar lo que puede hacer, rompiendo a Djokovic desde el principio.

Puede que no haya sido una actuación perfecta de Alcaraz, quien cometió 30 errores no forzados, el mismo total que Djokovic. Pero fue más que suficiente.

“Hoy no ha sido el mejor nivel del torneo para mí”, dijo Alcaraz. “Pero simplemente mantuve un nivel tranquilo desde el principio hasta el último punto”.

Llevaba una camiseta sin mangas rosa y ahora lucía casi una cabeza llena de cabello menos de dos semanas después de aparecer para su partido de primera ronda con un corte al ras que dijo fue necesario cuando su hermano intentó cortarle el cabello pero lo estropeó.

Tal vez la decisión de disfrutar de un tiempo libre el miércoles ayudó a Alcaraz. Jugó al golf con Sergio García, el campeón del Masters 2017 que ocupó un asiento de primera fila frente al juez de silla el viernes.