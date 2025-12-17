Opinión
DeportesTenis
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El español Carlos Alcaraz no continuará ya con su entrenador de toda la vida

La raqueta número uno del mundo anunció en redes sociales que él y Juan Carlos Ferrero acordaron poner fin a la relación de siete años

17 de diciembre de 2025 - 9:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Alcaraz estuvo en Puerto Rico en marzo de este año para un partido de exhibición, y estuvo acompañado de Ferrero. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Madrid - El número uno del mundo Carlos Alcaraz anunció el miércoles que se separa de Juan Carlos Ferrero, su entrenador de toda la vida.

Alcaraz anunció su decisión de poner fin al vínculo de siete años en un mensaje en sus redes sociales.

Con Ferrero, el astro español de 22 años ha ganado seis títulos de Grand Slam: dos títulos del Abierto de Francia, dos coronas de Wimbledon y dos Abiertos de Estados Unidos.

“Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador”, escribió Alcaraz. “Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo”.

Por lo pronto, Samuel López, quien se incorporó al equipo para alternarse con Ferrero en la conducción, entrenará a Alcaraz.

La nueva temporada arrancará en enero y Alcaraz tendrá en la mira el Abierto de Australia, el único cetro de un grande que le falta.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
