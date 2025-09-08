Los increíbles números detrás de la sexta corona de Grand Slam para Carlos Alcaraz

A lo mejor la tercera final de Grand Slam esta temporada entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los jóvenes fuera de serie que reinan en el tenis masculino, no alcanzó los mismos ribetes de drama, calidad y extensión de lo que ofrecieron en Roland Garros y Wimbledon.

Pero la victoria de Alcaraz ante Sinner el domingo en la final del Abierto de Estados Unidos no dejó de ser trascendental.

Alcaraz restableció su hegemonía sobre Sinner al someter al campeón defensor por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, con lo que el español de 22 años conquistó su segunda corona en Flushing Meadows y el sexto título de Grand Slam en su carrera. También le arrebató el primer puesto en el ranking ATP y dejó al mundo del tenis con ganas de atestiguar algo más en la saga que protagonizan.

En el tercer grande consecutivo que los enfrentó en el duelo por el campeonato, Alcaraz emergió victorioso al cabo de dos horas y 42 minutos, sentenciando con un ace abierto.

“Jannik, te veo más a ti que a mi familia”, bromeó Alcaraz en la ceremonia de premiación, haciendo sonreír a Sinner. “Es genial compartir la cancha, compartir los vestuarios, todo”.

Alcaraz quedó arriba 10-5 en el duelo directo contra Sinner, un italiano de 24 años, intentaba convertirse en el primer hombre en revalidar el título en Flushing Meadows desde que Roger Federer ganó cinco campeonatos consecutivos aquí de 2004 a 2008. El español ahora lidera 6-4 en la cuenta de trofeos de Slams y 2-1 en el US Open.

“Tengo que darle mucho crédito a él, pues manejó la situación mejor que yo”, dijo Sinner al considerar que su propio juego fue demasiado predecible. “Subió su nivel cuando tenía que hacerlo”.

Rivalidad histórica

Fue el octavo Grand Slam consecutivo que terminó con Alcaraz o Sinner recibiendo el trofeo, muestra inequívoca de la sideral superioridad sobre el resto. Han acaparado cada título de los torneos más importantes que se han disputado desde enero de 2024 y 10 de los últimos 13. Novak Djokovic, el serbio de 38 años que sucumbió el viernes ante Alcaraz en las semifinales, se llevó los otros tres en ese lapso.

El duelo del domingo marcó la primera vez en la historia del tenis que los mismos dos hombres se cruzan en tres finales seguidas de los Slams en una misma temporada. Alcaraz se había consagrado en Roland Garros en junio y Sinner salió campeón en Wimbledon un mes después.

El partido

La final contó con la presencia del presidente Donald Trump, sentado en una suite de patrocinadores en el estadio Arthur Ashe. Trump recibió una mezcla de aplausos y abucheos cuando saludó antes del partido y nuevamente cuando fue mostrado en las pantallas de video después del primer set.

El inicio del partido se retrasó aproximadamente media hora porque miles de aficionados aún estaban afuera en fila, tratando de pasar las medidas de seguridad adicionales implementadas debido a la presencia de un presidente en funciones en el torneo por primera vez desde Bill Clinton en 2000.

Tal vez la demora pudo haber afectado a Sinner, quien venía de ganar sus últimos 27 partidos en canchas duras en los Slams.

“Hoy he intentado dar lo mejor de mí, lo he intentado, pero no he podido hacer más”, señaló Sinner.

Esta final en el cemento de Nueva York fue el prologo de una fascinante temporada en los Slams. Alcaraz superó a Sinner al término de cinco horas y media, después de levantar un trío de match points, en la arcilla roja de París. Al mes siguiente, Sinner venció en cuatro sets al bicampeón reinante Alcaraz en el césped del All England Club.

Desde el comienzo, jugando con el techo cerrado debido a la lluvia que cayó temprano este domingo, Alcaraz fue como una tromba al salir decidido a desquitarse de la derrota que sufrió en la final de Wimbledon. Se llevó el primer parcial en 37 minutos.

Alcaraz se tomó una semana libre después de Wimbledon y luego se puso a trabajar de inmediato, pasando 15 días con su entrenador Juan Carlos Ferrero enfocándose en una sola cosa: vencer a Sinner.

“Estudié ese partido”, dijo Alcaraz.

Sinner se sacudió en el segundo set al dar rienda suelta a su repertorio de tiros y atacando el revés de Alcaraz, dándole un vuelco al trámite.

De apenas cometer dos errores no forzados en la primera manga, Alcaraz totalizó 10 en el segundo al ceder su primera manga en las últimas dos semanas en Nueva York. Ello permitió que Neale Fraser retuviera su distinción como el hombre más reciente en acaparar todos los sets que jugó en el torneo, remontándose a la edición de 1960.

Alcaraz volvió a ser aplastante en el tercer set, llevándose los primeros cinco juegos al completarlo en 31 minutos.

Al final de cuentas, Alcaraz fue el mejor al terminar con el doble de tiros ganadores, 42-21.

Ferrero, campeón del Roland Garros 2003, calificó la actuación como “perfecta”.

¿La opinión de Alcaraz sobre esa evaluación?

“Tiene razón. Creo que jugué perfecto”, respondió. ”Si quiero vencer a Jannik, tengo que jugar perfecto.

Impresionante resumé

A sus 22 años y 125 días de edad, Alcaraz se convirtió en el segundo jugador más joven de la era abierta —desde 1968— que acumula seis coronas de Grand Slam. Se reparten entre Roland Garros (2024 y 2025), Wimbledon (2023 y 2024) y el US Open (2022 y 2025). La asignatura pendiente es el Abierto de Australia para completar la colección de los cuatro grandes.

Más llamativa es la estadística del Alcaraz vs. Sinner en las últimas dos temporadas. Alcaraz domina 7-1 ante Sinner. La foja del italiano contra los demás es de 109-4.

La única victoria de Sinner sobre Alcaraz fue en Wimbledon.

Alcaraz revirtió el resultado para culminar lo que catalogó como “el mejor torneo que he jugado hasta ahora”.