Cafeteros a ley de una victoria para el pase a la final del Voleibol Superior

Los Cafeteros de Yauco vinieron de atrás y, en un quinto parcial de infarto, vencieron el miércoles a los Plataneros de Corozal en el quinto juego de la Semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Los marcadores fueron 18-25, 25-20, 23-25, 25-20 y 15-13 a favor de Yauco, colocándose a un triunfo de la final en la cual esperan los bicampeones Caribes de San Sebastián.

La serie continúa este viernes con el sexto encuentro en la cancha Carmen Zoraida Figueroa a las 8:00 p.m.

Con el partido igualado a dos sets, el parcial decisivo comenzó con un arranque explosivo de los Cafeteros, quienes tomaron ventaja de 3-0 gracias a tres puntos consecutivos del colombiano Juan Felipe Castañeda.

Sin embargo, los Plataneros respondieron con defensa sólida y un contrataque efectivo para empatar el set a 9, impulsados por los ataques de Spencer Olivier desde la zona cuatro.

Cuando todo apuntaba a que Corozal se encaminaba al triunfo, tras un avance de 3-0 que incluyó un ataque fallido por el centro de Jessie Colón para colocar el marcador 12-9, Yauco volvió a reaccionar. Los locales empataron a 13 aprovechando un remate negativo de Olivier por la zona dos.

El cierre quedó servido para que Brandon Rattray y Daniel Rivera sellaran la victoria cafetera con remates certeros que desataron la celebración en el coliseo Pipote Oliveras.

En las estadísticas colectivas, Yauco dominó 5-4 en servicios directos y 28-14 en asistencias. Corozal, por su parte, superó a los Cafeteros 67-56 en ataques, 14-12 en bloqueos, 70-53 en defensas y 55-47 en pases.

La doble ofensiva de Yauco recayó entre Juan Felipe Castañeda con 24 puntos y 11 unidades para Jessie Colón al igual que para Brandon Rattray.