16 de noviembre de 2025
DeportesVoleibol
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

Carlos “Lenny” Rivera regresa al tope del arbitraje: “Seguimos adelante, haciendo un buen trabajo”

El oficial boricua pita en su quinto mundial de voleibol playero

16 de noviembre de 2025 - 4:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos “Lenny” Rivera en plena acción en la modalidad de playa. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El árbitro puertorriqueño Carlos “Lenny” Rivera vuelve a estar en el centro de la acción internacional, representando nuevamente al voleibol playero de Puerto Rico en el Mundial que se celebra en Adelaida, Australia.

Rivera es un rostro familiar en este tipo de competencias, tras haber pitado en los últimos cuatro mundiales y en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Los mundiales de playa se celebran cada dos años, y este torneo marca su regreso al tope luego de que su participación en las Olimpiadas de París 2024 se viera interrumpida por una situación de elegibilidad, ya resuelta con la Federación Puertorriqueña de Voleibol. Sobre aquello, Rivera restó importancia: “La vida sigue”.

Su asignación al Mundial en Australia demuestra que las controversias no frenan su carrera. El árbitro boricua está nuevamente en la cancha con profesionalismo y experiencia.

“Luego de que perdí la nominación para París 2024, la FIVB me designó para eventos ese verano en Brasil, Suiza y Viena. La vida sigue, hay que aprovecharla”, comentó Rivera, recordando la sorpresa de jugadores y colegas al enterarse de que no estaría en París.

“Y aquí estoy en el Mundial. Seguimos adelante, haciendo un buen trabajo, gracias a Dios. Hay mucha expectativa de cumplir bien y de no fallarle a quienes confiaron en mí”.

El sector de arbitraje boricua está acompañado en Adelaida 2025 por la dupla Allanis Navas–María González y por el equipo de entrenadores encabezado por el veterano Ángel “Cholo” Peña.

Carlos "Lenny" Rivera junto a Allanis Navas y María González.
Carlos "Lenny" Rivera junto a Allanis Navas y María González. (Tomada de Facebook (Lenny Rivera))

Previo al Mundial, Rivera ofició este año en las finales de la Gira Mundial en Río de Janeiro y Pessoa, Brasil, así como en Veracruz, México, donde la pareja Navas–González conquistó la medalla de bronce.

Además de su regreso al tope, Rivera está siendo testigo de un hecho histórico: por primera vez, los entrenadores pueden impartir instrucciones activas en cancha durante los partidos. En mundiales anteriores, los equipos jugaban sin poder recibir indicaciones directas durante los rallies.

A Rivera no le entusiasma del todo la medida, pero reconoce que es parte de la evolución del juego.

“Están probando el coaching en cancha. Los entrenadores estarán en el banco y solo podrán hablar durante los tiempos o entre sets. Pueden pedir tiempo. A mí no me gusta mucho porque añade un poco más de estrés, hay que estar pendientes de que no den instrucciones o señales durante el rally. No me agrada del todo, pero es lo que están probando”, concluyó.

Tags
Voleibol de playaAustraliaMundialFederación Puertorriqueña de Voleibol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Deportes
