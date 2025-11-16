Carlos “Lenny” Rivera regresa al tope del arbitraje: “Seguimos adelante, haciendo un buen trabajo”

El árbitro puertorriqueño Carlos “Lenny” Rivera vuelve a estar en el centro de la acción internacional, representando nuevamente al voleibol playero de Puerto Rico en el Mundial que se celebra en Adelaida, Australia.

Rivera es un rostro familiar en este tipo de competencias, tras haber pitado en los últimos cuatro mundiales y en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Los mundiales de playa se celebran cada dos años, y este torneo marca su regreso al tope luego de que su participación en las Olimpiadas de París 2024 se viera interrumpida por una situación de elegibilidad, ya resuelta con la Federación Puertorriqueña de Voleibol. Sobre aquello, Rivera restó importancia: “La vida sigue”.

Su asignación al Mundial en Australia demuestra que las controversias no frenan su carrera. El árbitro boricua está nuevamente en la cancha con profesionalismo y experiencia.

“Luego de que perdí la nominación para París 2024, la FIVB me designó para eventos ese verano en Brasil, Suiza y Viena. La vida sigue, hay que aprovecharla”, comentó Rivera, recordando la sorpresa de jugadores y colegas al enterarse de que no estaría en París.

“Y aquí estoy en el Mundial. Seguimos adelante, haciendo un buen trabajo, gracias a Dios. Hay mucha expectativa de cumplir bien y de no fallarle a quienes confiaron en mí”.

El sector de arbitraje boricua está acompañado en Adelaida 2025 por la dupla Allanis Navas–María González y por el equipo de entrenadores encabezado por el veterano Ángel “Cholo” Peña.

Carlos "Lenny" Rivera junto a Allanis Navas y María González. (Tomada de Facebook (Lenny Rivera))

Previo al Mundial, Rivera ofició este año en las finales de la Gira Mundial en Río de Janeiro y Pessoa, Brasil, así como en Veracruz, México, donde la pareja Navas–González conquistó la medalla de bronce.

Además de su regreso al tope, Rivera está siendo testigo de un hecho histórico: por primera vez, los entrenadores pueden impartir instrucciones activas en cancha durante los partidos. En mundiales anteriores, los equipos jugaban sin poder recibir indicaciones directas durante los rallies.

A Rivera no le entusiasma del todo la medida, pero reconoce que es parte de la evolución del juego.