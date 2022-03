El Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB, por sus siglas en francés) realizará este próximo miércoles, 30 de marzo, la vista sobre la petición de cambio de nacionalidad deportiva del jugador puertorriqueño Gabriel “Gabi” García, quien desea representar a Estados Unidos en competencias internacionales.

La vista se originará en Suiza y se realizará a través del servicio de videoconferencia Zoom a partir de las 7:00 a.m., hora de Puerto Rico.

“Esto es como lo establecen las reglas de la FIVB. El reglamento de cambio de nacionalidad deportiva, en el (artículo) 5.2, si la federación de origen no está de acuerdo, lo ve el comité ejecutivo, que es quien decide si procede o no”, compartió el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), César Trabanco.

García, que ha representado a Puerto Rico internacionalmente y que estuvo activo hasta hace unos 11 días con el equipo italiano Lube Civitanova, le remitió a la FPV una solicitud para jugar por Estados Unidos el pasado 4 de marzo. La petición del estelar atacante de 23 años fue denegada por la FPV.

PUBLICIDAD

Según Trabanco, el competidor le señaló que tomaba esta decisión para “asegurar su futuro”.

Al dar a conocer la petición del atleta, Trabanco tronó contra la USA Volleyball, que es el organismo que gestiona el cambio de nacionalidad junto al deportista, y catalogó esa movida del ente federativo estadounidense como un “robo y un abuso”.

“La Federación (la FPV) va a estar confirmando su participación durante el día de hoy (domingo). También van a estar Gabi García y la federación de Estados Unidos. Entiendo que eso no se contestará ese mismo día”, apuntó Trabanco, quien insistió que el organismo que dirige acatará la decisión de la federación internacional.

El presidente de la FPV sostuvo que la carta denegatoria ya fue enviada a la FIVB, al igual que toda la evidencia que tienen para oponerse al cambio. Agregó que esta documentación ya fue evaluada por el Consejo Administrativo de la FIVB, que decidió pasar el caso al Comité Ejecutivo.

García es considerado uno de los mejores jugadores de voleibol que tiene el país en estos momentos, y ha sido parte de los equipos nacionales de diversas categorías desde el 2015.

Su forma de jugar ha llevado a conocedores del voleibol a compararlo con el estelar exjugador Héctor “Picky” Soto, quien es considerado el voleibolista boricua de mayor trayectoria a nivel internacional con participaciones en ligas de Italia, Bélgica, Japón, Rusia, Corea del Sur y Túnez.

Trabanco manifestó que no ha vuelto a hablar con García después de la conversación que tuvieron luego que el deportista entregara la carta para cambiar de nacionalidad deportiva.

PUBLICIDAD

“Nosotros conversamos en un principio. Pero no hemos vuelto a hablar. Yo he respetado su espacio. Él sabe que cuenta con mi compromiso de que si sigue perteneciendo a la Federación Puertorriqueña de Voleibol no va a tener ningún inconveniente para mantener sus transferencias para jugar internacionalmente y que las puertas en la Selección de Puerto Rico van a estar abiertas”.

Trabanco indicó que García ha sido convocado a todos los asuntos relacionados con el combinado nacional masculino “porque en este momento él pertenece a la Federación Puertorriqueña de Voleibol”.

Sin embargo, el atleta no participó ni se excusó de un cónclave que se realizó el 14 de marzo para conversar sobre los próximos compromisos del sexteto, particularmente el Campeonato Mundial, que se llevará a cabo entre agosto y septiembre en un país por determinarse luego que la FIVB le quitara a Rusia la sede debido a la invasión rusa a Ucrania.

Se reúne con los jugadores

Por otro lado, Trabanco calificó como una “reunión bien productiva” el encuentro que tuvo con jugadores del programa nacional de voleibol masculino, que se quejaron públicamente del trato que han recibido.

“No es cierto todo lo que se dijo. Sí tenemos un problema de una cancha estable (para entrenar). Pero ninguna federación en Puerto Rico tiene una cancha estable. Los demás problemas giran alrededor de ese”, declaró Trabanco.

“Que en el 2021 no hubo dieta es correcto. Lo otro que ellos expresaron no es del todo cierto. Hay que recordar que estábamos con unos protocolos (contra el COVID-19) del gobierno de Puerto Rico y en ciertas situaciones había problemas con lo que ellos establecieron. Pero que no había agua, ni preparador físico, ni hielo, no fue así como se dijo”, recalcó Trabanco al referirse a las críticas que recibió la FPV a la luz del caso de García.

El presidente federativo compartió que hacen gestiones para establecer un centro de entrenamiento fijo para la selección masculina y femenina en el club Avoli, de Toa Baja.

“Ya hay un acuerdo, estamos esperando por una cancha para ponerla allí. Estamos bien adelantados, y estamos aceptando la cooperación del club Avoli, del municipio de Toa Baja”, puntualizó.