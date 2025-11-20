Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Corozal desplaza a Lares y se apodera del segundo lugar en el Voleibol Superior

Los Plataneros se impusieron 3-0 a los Gigantes de Carolina y de paso se acercaron a tres puntos del primer lugar

20 de noviembre de 2025 - 9:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Joseph Oquendo, de los Plataneros de Corozal, bompea el balón mientras le observa su compañero Julio Mercedes. (Suministrada / LVSM)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Plataneros de Corozal se apoderaron el miércoles de la segunda posición de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), al superar 3-0 a los Gigantes de Carolina en la cancha Juan C. Berríos.

RELACIONADAS

Corozal se adjudicó el máximo de tres puntos con el triunfo por parciales de 25-22, 25-23 y 25-17, con lo que ahora juega para récord de 7-3 con 21 puntos.

La victoria les permitió desplazar a los Patriotas de Lares (7-3, 20 puntos) y acercarse al primer lugar del torneo que ocupan los bicampeones Caribes de San Sebastián (9-1 y 24 puntos).

Los Plataneros fueron impulsados en la ofensiva por sus refuerzos Jalen Penrose y Spencer Olivier, con 21 y 14 puntos respectivamente.

Corozal dominó a Carolina 48-42 en ataques, 6-2 en bloqueos y 33-30 en defensas. Por su parte, Carolina sobresalió en pases (42-41) y asistencias (20-15). Ninguno de los dos equipos logró servicios directos.

Carolina no sumó puntos y ahora tiene marca de 4-6 con 13 puntos, ocupando el quinto lugar en la tabla.

Cameron Milligan aportó 15 unidades por los Gigantes.

La acción del Voleibol Superior continúa este jueves con dos partidos a las 8:00 de la noche. Adjuntas estará en Lares, mientras Yauco visitará a Guaynabo.

Tags
Plataneros de CorozalLiga de Voleibol Superior Masculino
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 20 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: