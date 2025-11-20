Corozal desplaza a Lares y se apodera del segundo lugar en el Voleibol Superior

Los Plataneros de Corozal se apoderaron el miércoles de la segunda posición de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), al superar 3-0 a los Gigantes de Carolina en la cancha Juan C. Berríos.

Corozal se adjudicó el máximo de tres puntos con el triunfo por parciales de 25-22, 25-23 y 25-17, con lo que ahora juega para récord de 7-3 con 21 puntos.

La victoria les permitió desplazar a los Patriotas de Lares (7-3, 20 puntos) y acercarse al primer lugar del torneo que ocupan los bicampeones Caribes de San Sebastián (9-1 y 24 puntos).

Los Plataneros fueron impulsados en la ofensiva por sus refuerzos Jalen Penrose y Spencer Olivier, con 21 y 14 puntos respectivamente.

Corozal dominó a Carolina 48-42 en ataques, 6-2 en bloqueos y 33-30 en defensas. Por su parte, Carolina sobresalió en pases (42-41) y asistencias (20-15). Ninguno de los dos equipos logró servicios directos.

PUBLICIDAD

Carolina no sumó puntos y ahora tiene marca de 4-6 con 13 puntos, ocupando el quinto lugar en la tabla.

Cameron Milligan aportó 15 unidades por los Gigantes.