Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de noviembre de 2025
83°nubes dispersas
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Changos de Naranjito vienen de atrás y evitan su octava derrota corrida

También hubo victorias en el Voleibol Superior Masculino para Yauco y San Sebastián

19 de noviembre de 2025 - 9:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Changos estuvieron abajo 0-2 antes de reaccionar para llevar el juego a un quinto y decisivo set que ganaron 15-13. (Cortesía/FPV)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Changos de Naranjito protagonizaron una remontada épica tras perder los primeros dos parciales ante los Mets de Guaynabo, forzando un quinto set de muerte súbita para imponerse finalmente 3-2 y detener en siete su racha de derrotas consecutivas en la Liga de Voleibol Superior Masculino.

RELACIONADAS

Jugando en la legendaria cancha Gelito Ortega de Naranjito, los Changos se impusieron 23-25, 22-25, 25-23, 25-23 y 15-13.

En la jornada del martes hubo otros dos partidos en los que salieron airosos también los Caribes de San Sebastián y los Cafeteros de Yauco, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol en un comunicado.

Con el triunfo, Naranjito sumó dos puntos, mientras que los Mets se quedaron con uno. Ambos sextetos presentan récord de 2-8 y acumulan ocho puntos, empatados en la sexta posición junto a los Gigantes de Adjuntas, que cayeron ante los Caribes.

En el parcial decisivo, los Changos se apoyaron en la ofensiva de Clarke Godbold, quien finalizó con 31 puntos (27 en ataques, un bloqueo y tres servicios directos).

El set se inclinó a favor de los locales tras un error en el servicio de Matt West, que colocó el marcador 12-9, ventaja que Naranjito no volvió a ceder.

Aparte de los 31 puntos de Godbold, por Naranjito sobresalieron también, Cole Gillis con 18 puntos y Jackson Rivera con 13. Gillis hizo su debut con Naranjito.

Por Guaynabo, Inovel Romero tuvo 26 unidades.

Mientras, los Caribes de San Sebastián dominaron a los Gigantes de Adjuntas por 25-23, 25-23 y 25-15 en la cancha Rafael Llull.

Con esta victoria, los Caribes se consolidan en la cima de la tabla con marca de 9-1 y 24 puntos acumulados.

Y en Yauco, los Cafeteros despacharon en tres parciales a los Patriotas de Lares con marcadores de 25-22, 25-22 y 25-16.

Con este resultado, Yauco sumó tres puntos para empatar con los Plataneros de Corozal en la tercera posición, ambos con marca de 7-3 y 18 puntos.

Lares no sumó unidades y, aunque mantiene récord de 7-3, se queda con 20 puntos en el segundo lugar.

Por los Cafeteros, brillaron Brandon Rattray con 12 puntos, seguido por Iván Fernández y Juan Felipe Castañeda con 11 cada uno.

Por Lares, Jair Santiago y Garrett Muagututia aportaron 10 puntos por igual.

Tags
Liga de Voleibol Superior MasculinoChangos de NaranjitoCaribes de San SebastiánCafeteros de Yauco
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 19 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: