Los Changos de Naranjito vienen de atrás y evitan su octava derrota corrida

Los Changos de Naranjito protagonizaron una remontada épica tras perder los primeros dos parciales ante los Mets de Guaynabo, forzando un quinto set de muerte súbita para imponerse finalmente 3-2 y detener en siete su racha de derrotas consecutivas en la Liga de Voleibol Superior Masculino.

Jugando en la legendaria cancha Gelito Ortega de Naranjito, los Changos se impusieron 23-25, 22-25, 25-23, 25-23 y 15-13.

En la jornada del martes hubo otros dos partidos en los que salieron airosos también los Caribes de San Sebastián y los Cafeteros de Yauco, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol en un comunicado.

Con el triunfo, Naranjito sumó dos puntos, mientras que los Mets se quedaron con uno. Ambos sextetos presentan récord de 2-8 y acumulan ocho puntos, empatados en la sexta posición junto a los Gigantes de Adjuntas, que cayeron ante los Caribes.

En el parcial decisivo, los Changos se apoyaron en la ofensiva de Clarke Godbold, quien finalizó con 31 puntos (27 en ataques, un bloqueo y tres servicios directos).

El set se inclinó a favor de los locales tras un error en el servicio de Matt West, que colocó el marcador 12-9, ventaja que Naranjito no volvió a ceder.

Aparte de los 31 puntos de Godbold, por Naranjito sobresalieron también, Cole Gillis con 18 puntos y Jackson Rivera con 13. Gillis hizo su debut con Naranjito.

Por Guaynabo, Inovel Romero tuvo 26 unidades.

Mientras, los Caribes de San Sebastián dominaron a los Gigantes de Adjuntas por 25-23, 25-23 y 25-15 en la cancha Rafael Llull.

Con esta victoria, los Caribes se consolidan en la cima de la tabla con marca de 9-1 y 24 puntos acumulados.

Y en Yauco, los Cafeteros despacharon en tres parciales a los Patriotas de Lares con marcadores de 25-22, 25-22 y 25-16.

Con este resultado, Yauco sumó tres puntos para empatar con los Plataneros de Corozal en la tercera posición, ambos con marca de 7-3 y 18 puntos.

Lares no sumó unidades y, aunque mantiene récord de 7-3, se queda con 20 puntos en el segundo lugar.

Por los Cafeteros, brillaron Brandon Rattray con 12 puntos, seguido por Iván Fernández y Juan Felipe Castañeda con 11 cada uno.