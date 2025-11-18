Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de noviembre de 2025
84°lluvia ligera
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con la frente en alto: Allanis Navas y María González culminan su mejor Mundial

La dupla boricua luchó punto a punto ante las campeonas olímpicas de Brasil

18 de noviembre de 2025 - 11:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Allanis Navas, de Puerto Rico, defiende a cuerpo extendido este tiro durante el juego de este martes, correspondiente a la ronda de la 32 equipos en el Mundial Australia 2025. (FIVB)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Con parciales de 22-24 y 19-21, la pareja boricua de Allanis Navas y María González cayó este martes de madrugada en la ronda de 32 ante las vigentes campeonas olímpicas, Ana Patrícia–Duda, de Brasil, y se despidió del Mundial de voleibol playero en el que lograron establecer una marca personal.

RELACIONADAS

El Mundial marcó la primera vez, en dos participaciones, que Navas y González avanzan a una segunda ronda del evento. Además, demostraron un alto nivel competitivo.

“Nos vamos con el corazón lleno y con las mismas ganas de seguir creciendo como equipo. Seguimos con la frente en alto, porque nuestro año aún continúa. Próxima parada: casa, para enfocarnos en nuestras próximas tres competencias”, escribió Navas en su página de Facebook.

Lo próximo

Las boricuas tienen en calendario dos torneos de la región Norceca: uno a finales de noviembre en Nicaragua y otro en diciembre en República Dominicana.

El duelo ante Brasil fue uno “inspirado” de parte de Navas–González, según la reseña del partido publicada por Volleyball World.

Las estadísticas fueron tan parejas como el marcador del partido. Los ataques positivos favorecieron 28-22 a Brasil; los bloqueos, 4-3 a Puerto Rico; y los puntos por saque, 3-2 a Brasil.

González lideró a Puerto Rico con 13 puntos, incluidos tres bloqueos, mientras que Navas realizó 14 defensas.

El entrenador Ángel ‘Cholo’ Peña se manifestó orgulloso del esfuerzo y del nivel mostrado por Navas–González.

“Se batalló cada punto de este Mundial, y ese era el objetivo. Nos despedimos contentos del evento. Claro que somos de la liga, y hacia allá vamos. Gracias, muchachas, por representarnos”, escribió también en su página de Facebook.

Tras sumar los puntos del Mundial, Navas–González esperan mejorar su posición, actualmente en el puesto número 45 del ranking global.

El equipo ha subido al podio en ocho de los nueve eventos que ha jugado en 2025, incluida la medalla de bronce en el Challenge internacional celebrado en octubre en México.

Tags
Voleibol de playaMundialAustralia
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 18 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: