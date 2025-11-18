Con la frente en alto: Allanis Navas y María González culminan su mejor Mundial

Con parciales de 22-24 y 19-21, la pareja boricua de Allanis Navas y María González cayó este martes de madrugada en la ronda de 32 ante las vigentes campeonas olímpicas, Ana Patrícia–Duda, de Brasil, y se despidió del Mundial de voleibol playero en el que lograron establecer una marca personal.

El Mundial marcó la primera vez, en dos participaciones, que Navas y González avanzan a una segunda ronda del evento. Además, demostraron un alto nivel competitivo.

“Nos vamos con el corazón lleno y con las mismas ganas de seguir creciendo como equipo. Seguimos con la frente en alto, porque nuestro año aún continúa. Próxima parada: casa, para enfocarnos en nuestras próximas tres competencias”, escribió Navas en su página de Facebook.

Lo próximo

Las boricuas tienen en calendario dos torneos de la región Norceca: uno a finales de noviembre en Nicaragua y otro en diciembre en República Dominicana.

El duelo ante Brasil fue uno “inspirado” de parte de Navas–González, según la reseña del partido publicada por Volleyball World.

PUBLICIDAD

Las estadísticas fueron tan parejas como el marcador del partido. Los ataques positivos favorecieron 28-22 a Brasil; los bloqueos, 4-3 a Puerto Rico; y los puntos por saque, 3-2 a Brasil.

González lideró a Puerto Rico con 13 puntos, incluidos tres bloqueos, mientras que Navas realizó 14 defensas.

El entrenador Ángel ‘Cholo’ Peña se manifestó orgulloso del esfuerzo y del nivel mostrado por Navas–González.

“Se batalló cada punto de este Mundial, y ese era el objetivo. Nos despedimos contentos del evento. Claro que somos de la liga, y hacia allá vamos. Gracias, muchachas, por representarnos”, escribió también en su página de Facebook.

Tras sumar los puntos del Mundial, Navas–González esperan mejorar su posición, actualmente en el puesto número 45 del ranking global.