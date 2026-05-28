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Cuba recibe visado para el Final Four de voleibol femenino en Ponce

La selección jugará desde el 5 de junio en la cancha Salvador Dijols en la Ciudad Señorial

28 de mayo de 2026 - 7:49 PM

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El combinado cubano ocupa el puesto 27 en el ranking mundial. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Contrario a lo ocurrido en 2025, la selección de Cuba de voleibol femenino recibió su visa para participar en el Final Four de Norceca 2026, que se celebrará del 5 al 7 de junio en la cancha Salvador Dijols, en La Playa de Ponce, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

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El visado otorgado al equipo cubano es consistente con el que recibió hace tres meses la selección cubana de béisbol para disputar la primera ronda del Clásico Mundial en el Estadio Hiram Bithorn.

“Nos llena de satisfacción confirmar la presencia de Cuba en este importante evento. Su participación eleva el nivel competitivo del torneo y demuestra lo que podemos lograr cuando las instituciones colaboran por el bien del deporte y de nuestros atletas”, declaró el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, César Trabanco.

El visado para el combinado de voleibol fue confirmado por la Confederación Norceca, que supervisa el Final Four.

Para esta misma fecha en 2025, sin embargo, la selección cubana no recibió permiso de entrada a Puerto Rico para participar en el mismo evento.

“Es sumamente lamentable y frustrante esta situación, más aún cuando se repite un patrón que ya hemos vivido en otros deportes como el baloncesto. La ausencia de Cuba, una potencia histórica de nuestro voleibol continental, desluce el espíritu competitivo que tanto valoramos en estos eventos”, declaró Trabanco entonces.

La selección cubana jugará el Final Four 2026 ante los equipos de Costa Rica, México y Puerto Rico.

El combinado cubano ocupa el puesto 27 en el ranking mundial, lo que le ubica cuatro puestos por debajo de Puerto Rico. México es el mejor clasificado del Final Four con el decimonoveno puesto.

En su cuerpo técnico está la legendaria jugadora Regla Torres, integrante de “Las Morena del Caribe” que dominaron el voleibol mundial en la década de 1990.

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NorcecaPonceSelección Nacional de Voleibol FemeninoCubaVisaDepartamento de Estado
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