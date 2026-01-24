¡Histórico Yauco! Cafeteros ganan el título del Voleibol Superior por primera vez en 55 años
Los yaucanos se coronaron en San Sebastián en el quinto juego de la serie final para destronar a los bicampeones Caribes
24 de enero de 2026 - 10:38 PM
Café dorado por primera vez en Yauco en más de medio siglo.
Los Cafeteros derrotaron el viernes en cinco sets a los Caribes de San Sebastián en el quinto juego de la final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) para conquistar su primer título en 55 años.
Los parciales fueron 18-25, 25-21, 18-25, 25-20 y 11-15 en el Coliseo Luis Aymat Cardona, donde los Caribes tenían marca de 18-0 desde agosto 2024.
El acomodador Kevin Rodríguez fue nombrado Jugador Más Valioso de la final. El Acomodador del Año 2024 y 2025 obtuvo el premio anteriormente en 2022 con los Mets de Guaynabo.
Los Cafeteros, dirigidos por el yaucano Abel Franceschi, se proclamaron monarcas ganando sus cuatros partidos a un máximo de cinco sets. Jugaron para 10-0 en el quinto episodio.
Yauco, franquicia fundadora del torneo federativo en 1958, había ganado su última corona en 1971. El viernes, acabaron con la larga esperar al celebrar la sexta corona de la denominada “Cuna del Voleibol”.
San Sebastián, por su parte, buscaba convertirse en el primer sexteto en ganar tres campeonatos consecutivos desde que los Mets de Guaynabo lo hicieron entre 2015 y 2018. (torneo suspendido en 2017)
