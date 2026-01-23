Opinión
Voleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las Criollas de Caguas levantan un muro en el arranque del torneo del Voleibol Superior

Las campeonas defensoras sumaron 56 bloqueos y jugaron para 3-0 en la semana inaugural de la temporada 2026

23 de enero de 2026 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las Criollas cubren a Gloria Mutiri, de las Leonas de Ponce, para uno de los 19 bloqueos de Caguas en el juego del miércoles. (Suministrada / LVSF)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

Concluida la primera semana de acción de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), con la jornada del miércoles, las campeones defensoras Criollas de Caguas se hicieron respetar con un contundente juego en la malla, con la friolera de 56 bloqueos en apenas 12 sets jugados.



Así las cosas Caguas, que se afianzó en la primera posición del torneo con ocho puntos y balance perfecto de 3-0, tiene un promedio de casi 19 bloqueos por juego (18.7) y de casi cinco (4.7) por parcial.

Su primer juego de la temporada resultó en una victoria en el mínimo de tres sets, 25-16, 25-18 y 25-16 sobre sus vecinas Valencianas de Juncos.

En ese partido, jugando en su Coliseo Roger Mendoza, Caguas realizó nueve bloqueos para puntos, contra solo tres de Juncos.

Pero su gran demostración en la malla se dio el pasado domingo cuando superó en el máximo de cinco parciales a las Atenienses de Manatí, 25-15, 26-28, 27-29, 25-15, 15-12, jugando nuevamente en el Roger Mendoza.

Esa noche las Criollas bloquearon 28 balones, 14 de ellos por la central de 6′7″ de estatura, Alba Hernández, quien empató así la marca de la liga para un solo juego.

Y el miércoles, en su último partido hasta la fecha, las Criollas le ganaron 3-1 a las Leonas de Ponce, franquicia que retornó al circuito este año tras varias temporadas ausente.

Caguas se impuso en dicho encuentro por parciales de 25-23, 25-23, 22-25 y 25-21, gracias a otro juego gigante en la malla con 19 bloqueos.

Las Leonas cayeron a 0-2, sin puntos, al igual que las Valencianas de Juncos.

En ese juego la ofensiva de las Criollas incluyó a Alexandra Sczech con 17 puntos, Jenaisya Moore con 15 y Stephanie Enright con 13.

Segundas las Pinkin

En otro desafío del miércoles, las Pinkin de Corozal se apuntaron su segunda victoria en igual número de partidos al superar 3-0 a las Atenienses.

Las Pinkin, que también regresan al torneo tras un año de ausencia, se impusieron por parciales de 25-18, 25-16, 25-20.

Corozal solicitó una dispensa la pasada campaña debido a la indisponibilidad de su cancha Carmen Zoraida Figueroa, que estaba en remodelación para la fecha del inicio del anterior torneo.

La instalación, de hecho, se reinauguró en las postrimerías de la temporada 2025-26 de la Liga de Voleibol Superior Masculino, donde los Plataneros jugaron hasta llegar a la ronda semifinal.

Para las Pinkin, el del miércoles fue su primer juego en la instalación. Con su victoria sobre Manatí, mejoraron a seis puntos, buenos para el segundo lugar de la liga.

Las Atenienses, por su parte, presentan balance de 1-2 y ocupan el tercer lugar del torneo con cuatro puntos acumulados.

Solo las Cangrejeras de Santurce no han tenido todavía compromisos aún en la recién inaugurada temporada.

