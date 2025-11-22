Opinión
Feriados
22 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
Jalen Penrose anota 39 puntos y le da a Corozal la victoria en Naranjito

El intenso partido entre los Plataneros y los Changos, se extendió a puntos extra en tres de los cinco parciales, incluyendo el decisivo

22 de noviembre de 2025 - 10:46 AM

Jalen Penrose, de Corozal, logró 39 puntos en el triunfo en cinco parciales de los Plataneros sobre los Changos de Naranjito. (Suministrada / LVSM)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Jalen Penrose marcó 39 puntos, incluyendo la friolera de 34 ataques, y los Plataneros de Corozal forzaron un quinto y decisivo set en casa ajena para derrotar 3-2 a los Changos de Naranjito en la Cancha Gelito Ortega el viernes en la noche.

Fue un intenso partido entre vecinos de la montaña que además extenderse al máximo de parciales, requirió puntos adicionales en tres de los sets, incluyendo el decisivo.

Los parciales fueron 25-19, 25-27, 21-25, 27-25 y 21-19. Como lo muestran las anotaciones, dicho quinto set casi iguala un parcial regular a 25 puntos, cuando los juegos que se extienden al máximo por lo regular se deciden con el primero que anote 15 puntos en el set final.

Penrose consiguió además tres servicios directos y dos bloqueos para los Plataneros, que con el triunfo se mantienen en la segunda posición del standing de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), pero se alejaron un punto más de la primera, ahora a cuatro de los líderes Caribes de San Sebastián.

Corozal tiene récord de 8-3 con 23 puntos, mientras Naranjito cayó a 2-9, con nueve tantos, en el séptimo lugar.

Posiciones hasta el 21 de noviembre.
Posiciones hasta el 21 de noviembre. (LVSM)

Los Plataneros, contando con la ofensiva de dígitos dobles también por parte de Spencer Olivier, con 28 puntos, fueron los que forzaron el quinto parcial, tras caer atrás 2-1 ante los locales Changos.

En el cuarto set, Naranjito no pudo preservar la delantera 22-20 tras un error de Luzgardo Liciaga en el servicio.

Corozal reaccionó con dos tantos seguidos, uno por servicio directo de Penrose y otro por un bloqueo de Guillermo Moya, para forzar el quinto set.

Spencer Olivier de Corozal ataca desde la zona zaguera contra el doble bloqueo de Naranjito.
Spencer Olivier de Corozal ataca desde la zona zaguera contra el doble bloqueo de Naranjito. (Suministrada / LVSM)

La quinta manga fue otra muy dramática cuando los Changos, que perdían 5-1, lograron un avance de 8-3 para irse arriba en el marcador 9-8, aprovechando errores ofensivos de Penrose y de Olivier.

Sin embargo, el duelo se mantuvo empatado desde el punto nueve hasta el 19. Finalmente, Corozal cerró con la victoria gracias a un ataque de Penrose por la zona dos, y un bloqueo positivo de Olivier.

Penrose marcó 19 de sus puntos tan solo en los últimos dos sets.

Por Naranjito, Clarke Godbold lideró en causa perdida a su equipo con 31 puntos, seguido de Jackson Rivera con 12 y de Cole Gillis con 11.

Décima de San Sebastián

En el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina los bicampeones Caribes de San Sebastián lograron su décima victoria de la temporada contra solo un revés (10-1), al derrotar a los Gigantes de Carolina 3-1.

San Sebastián se impuso 25-21, 28-26, 22-25 y 25-22, gracias a la ofensiva en dígitos dobles de tres jugadores. Pelegrín Vargas Jr. hizo 16 puntos, Corey Chavers anotó 14 y Mark Frazier terminó con 10.

Por Carolina, que no logró puntos con el revés en cuatro sets, destacaron Geraldo Rivera, Abraham Tamayo y Gabriel Rosado con 14, 11 y 10 unidades, respectivamente.

Los bicampeones defensores y líderes del torneo, los Caribes, tienen 10-1 con 27 puntos.

Carolina quedó luego de la derrota con marca de 4-7 y 13 puntos, en la quinta posición.

Este sábado hay un solo partido, con Lares visitando a Guaynabo a las 8:00 p.m.

Liga de Voleibol Superior MasculinoPlataneros de CorozalChangos de NaranjitoCaribes de San Sebastián
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
