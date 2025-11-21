Opinión
21 de noviembre de 2025
83°nubes dispersas
Voleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Yauco también se acerca al primer lugar en el Voleibol Superior

Con un triunfo el jueves empató en puntos con los Plataneros de Corozal en la segunda posición

21 de noviembre de 2025 - 9:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Cafeteros de Yauco juegan ahora para 8-3 con 21 puntos y medio partido de ventaja sobre Corozal, que también tiene 21 tantos. (Suministrada / LVSM)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Cafeteros de Yauco ascendieron el jueves a la segunda posición de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) con una victoria 3-0 sobre los Mets de Guaynabo.

RELACIONADAS

Yauco se impuso a los Mets por porciales 25-21, 25-22 y 25-21.

Los Cafeteros igualaron así en total de puntos a los Plataneros de Corozal, ambos con 21, pero Yauco asumió el segundo lugar por su récord de 8-3, una victoria más que los Plataneros.

A tres puntos, con 24, los bicampeones defensores Caribes de San Sebastián siguen en el primer lugar.

Los Cafeteros dominaron en ataques 40-31, en bloqueos 9-5, en defensas 36-28 y en asistencias 27-14.

Guaynabo, que no sumó unidades, sigue en el sótano junto a los Changos de Naranjito, con récord de 2-9 y ocho puntos.

La ofensiva en doble dígito de los Cafeteros estuvo liderada por Brandon Rattray con 20 puntos, seguido por Jessie Colón con 11 y Juan Felipe Castañeda (10). Por Guaynabo, Inovel Romero aportó 16 unidades.

Por otro lado, en Lares, los visitantes Gigantes de Adjuntas salieron con los tres puntos del triunfo al vencer a los locales Patriotas 22-25, 25-21, 25-22 y 25-19.

Adjuntas mejoró a 3-8 con 11 puntos para subir al sexto lugar. Lares, que perdió su segundo partido consecutivo, bajó al cuarto lugar con récord de 7-4 y 20 puntos.

Joseph Kauliakamoa acomoda un balón en busca de articular la ofensiva de Adjuntas.
Joseph Kauliakamoa acomoda un balón en busca de articular la ofensiva de Adjuntas. (Suministrada / LVSM)

Con 21 asistencias, Joseph Kauliakamoa distribuyó juego para tres atacantes de Adjuntas que anotaron en dígitos dobles, al igual que él, anotando 10 puntos. La bujía fue William Rivera, con 19 unidades. Le siguieron Mark Olsen con 11 y Cristian Encarnación con 10.

La acción del Voleibol Superior continúa el viernes a las 8:00 de la noche cuando Corozal visitará a Naranjitos, y San Sebastián estará en Carolina.

STANDING

Posiciones hasta el 20 de noviembre.
Posiciones hasta el 20 de noviembre. (Suministrada / LVSM)
Liga de Voleibol Superior MasculinoCafeteros de YaucoMets de GuaynaboAdjuntasPatriotas de Lares
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
