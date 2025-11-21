Yauco también se acerca al primer lugar en el Voleibol Superior

Los Cafeteros de Yauco ascendieron el jueves a la segunda posición de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) con una victoria 3-0 sobre los Mets de Guaynabo.

Yauco se impuso a los Mets por porciales 25-21, 25-22 y 25-21.

Los Cafeteros igualaron así en total de puntos a los Plataneros de Corozal, ambos con 21, pero Yauco asumió el segundo lugar por su récord de 8-3, una victoria más que los Plataneros.

A tres puntos, con 24, los bicampeones defensores Caribes de San Sebastián siguen en el primer lugar.

Los Cafeteros dominaron en ataques 40-31, en bloqueos 9-5, en defensas 36-28 y en asistencias 27-14.

Guaynabo, que no sumó unidades, sigue en el sótano junto a los Changos de Naranjito, con récord de 2-9 y ocho puntos.

La ofensiva en doble dígito de los Cafeteros estuvo liderada por Brandon Rattray con 20 puntos, seguido por Jessie Colón con 11 y Juan Felipe Castañeda (10). Por Guaynabo, Inovel Romero aportó 16 unidades.

Por otro lado, en Lares, los visitantes Gigantes de Adjuntas salieron con los tres puntos del triunfo al vencer a los locales Patriotas 22-25, 25-21, 25-22 y 25-19.

Adjuntas mejoró a 3-8 con 11 puntos para subir al sexto lugar. Lares, que perdió su segundo partido consecutivo, bajó al cuarto lugar con récord de 7-4 y 20 puntos.

Joseph Kauliakamoa acomoda un balón en busca de articular la ofensiva de Adjuntas. (Suministrada / LVSM)

Con 21 asistencias, Joseph Kauliakamoa distribuyó juego para tres atacantes de Adjuntas que anotaron en dígitos dobles, al igual que él, anotando 10 puntos. La bujía fue William Rivera, con 19 unidades. Le siguieron Mark Olsen con 11 y Cristian Encarnación con 10.

La acción del Voleibol Superior continúa el viernes a las 8:00 de la noche cuando Corozal visitará a Naranjitos, y San Sebastián estará en Carolina.

