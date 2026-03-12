Juncos se acerca al quinto lugar en el Voleibol Superior Femenino

Las Valencianas de Juncos consiguieron tres puntos el miércoles al doblegar en cuatro parciales a las Pinkin de Corozal en el único partido en calendario de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Con el triunfo como visitante en Corozal, por parciales de 25-23, 25-16, 20-25 y 30-28, las Valencianas ahora tienen 18 unidades, solo una menos que las Leonas de Ponce, que continúan en el quinto lugar.

Juncos mejoró su récord a 6-13 mientras las Leonas juegan para 6-11 con 19 puntos.

Con Juncos arriba dos sets a uno, el cuarto parcial fue el más reñido de la noche, extendiéndose a puntos extras. En las postrimerías del set se registraron empates consecutivos desde el punto 20 hasta el 28.

Jordan Iliff, de las Pinkin, atacó con efectividad para mantener a su equipo con vida, pero un remate certero de Leandra Mangual, combinado con un error de la propia Iliff en un remate, selló el triunfo para las Valencianas.

Corozal tuvo dos oportunidades de cerrar el parcial, con ventajas de 25-24 y 27-26, pero no logró ejecutar para forzar el set de muerte súbita.

Las Pinkin no sumaron puntos y permanecen en la tercera posición del standing, ahora con marca de 9-9 y 27 puntos, a dos de las Criollas de Caguas en la segunda.

La ofensiva de las Valencianas se distribuyó entre Haley Bush, quien lideró con 21 puntos, seguida por Mangual (16), Naya Gross (15) y Marcelle Báez (11).

Por Corozal, Ivania Ortiz aportó 17 puntos, mientras que Iliff y Adriana Rodríguez sumaron 11 unidades cada una.