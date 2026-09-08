La Selección masculina de voleibol viaja al Preolímpico con cambios y tras un descanso

La Selección Nacional masculina de voleibol viaja este miércoles al Campeonato Norceca, que sirve como Preolímpico de la zona, luego de varios días de descanso y con cambios en su róster, informó el dirigente nacional.

El Campeonato-Preolímpico tendrá como sede Canadá, comienza el viernes y otorgará al ganador una clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Cuba y Canadá figuran entre los favoritos.

Estados Unidos estará presente en el Campeonato, pero no cuenta para efectos del Preolímpico porque ya está clasificado a Los Ángeles 2028 por ser el país sede de los Juegos.

Puerto Rico inicia su calendario el viernes ante México, que hace dos semanas venció en dos ocasiones a los boricuas en el Final Six de Norceca celebrado en Ponce. Una de esas derrotas ocurrió en el partido por la medalla de bronce.

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La Selección llegará al torneo luego de varios días de descanso durante la pasada semana, inmediatamente después de concluido el Final Six, explicó Torres.

El dirigente justificó la pausa como necesaria para la recuperación y el reagrupamiento del equipo, además de las limitaciones de personal que enfrentaba el conjunto.

“Bien”, respondió Torres al ser consultado sobre cómo fue el reencuentro con los jugadores luego de los días de descanso.

“Estuvimos incompletos porque (Dani) Henwood y Eliel (Salva) están en Ohio State. Y a Jonathan (Rodríguez) y Klistan (Lawrence) los trataron (terapias) y estuvieron en descanso hasta ayer (lunes). Tuvimos cuatro prácticas de mantenimiento de baja carga”, detalló el dirigente.

El central universitario Eliel Salva (25), aquí junto al opuesto Jair Santiago, dejó una buena impresión durante los Juegos de Santo Domingo 2026. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Henwood no participó en el Final Six, pero sí hará el viaje al Preolímpico. El colocador de Ohio State sustituirá a Howard García en el róster para el evento, indicó Torres.

También se integrará el central Eliel Salva, quien igualmente pertenece a Ohio State y sustituirá a Abraham Tamayo.

El opuesto Gregory Torres será otro de los nuevos integrantes de Puerto Rico para el Preolímpico. Sustituirá a Axel Meléndez, agregó el dirigente.

La Selección viaja liderada en ataque por Lawrence, Pedro Molina, Jair Santiago y Pelegrín Vargas hijo, con Kevin Rodríguez como colocador.

El grupo se reunirá este miércoles en Canadá y comenzará a trabajar inmediatamente con miras al duelo ante México, señaló Torres.

“Tenemos tres prácticas previas al primer juego que serán vitales para ese primer juego contra México, que podría ser el más importante de nuestro torneo como tal”, dijo Torres.

Un total de ocho equipos verán acción en el Preolímpico, incluidos Curazao y Guatemala, selección que ha mostrado una mejoría en su nivel. Los participantes estarán divididos en dos grupos de cuatro.

Puerto Rico integra el Grupo A junto con México, Curazao y el anfitrión Canadá.