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Puerto Rico tiene dos líderes en el Mundial: Imani domina los rebotes y Trinity los robos

Ambas canasteras sobresalieron en la fase de grupos y fueron piezas clave en la clasificación boricua a la siguiente ronda

8 de septiembre de 2026 - 1:55 PM

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Imani McGee-Stafford cerró la fase de grupos como líder del Mundial en rebotes, con 39 capturas y un promedio de 13 por partido. (FIBA)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

Cuando en marzo la pívot Imani McGee-Stafford fue presentada como nueva integrante de la Selección de Puerto Rico en el baloncesto femenino, tras confirmarse su nacionalización, no había seguridad de cuánto impacto tendría en el juego de las boricuas.

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Este fin de semana dejó claro cuánto y cómo influyó al quinteto boricua, ayudándolo no solo en la victoria sobre Turquía el lunes que le dio el pase a Puerto Rico a la siguiente fase de la Copa del Mundo de Baloncesto de la FIBA en Berlín, sino que en términos individuales puso su nombre en el mapa del globo.

McGee cerró la fase de grupos como líder de todo el torneo en promedio y total de rebotes en tres desafíos.

McGee totalizó 39 capturas para un promedio de 13 por partido. Además, sus 13 rebotes ofensivos también fueron la mayor cantidad, empatada con otras dos jugadoras.

La estatura de Imani se hizo sentir en la defensa, especialmente en la pintura, compensando con creces lo que había sido la historia para las boricuas. Con cinco tapones, quedó segunda en esa primera ronda, dos menos que la líder Ramu Tokashiki, de Japón.

La veterana Tayra Meléndez también fue efectiva propinando cuatro bloqueos.

En cuanto a McGee, también ocupó el liderato empatada con otras dos canasteras, en total de dobles dobles. En cada uno de sus tres partidos logró anotar puntos y atrapar rebotes en cifras dobles.

Jugadoras de Puerto Rico festejan el histórico triunfo sobre Turquía.Jackie Benítez, al centro, celebra con las jugadoras de Puerto Rico en las gradas.Imani McGee-Stafford felicita a Tayra Meléndez.
1 / 16 | En imágenes: las mejores fotos del histórico triunfo de Puerto Rico sobre Turquía. Jugadoras de Puerto Rico festejan el histórico triunfo sobre Turquía. - FIBA

La poste de la Selección Nacional terminó promediando en la fase de grupos 17.3 puntos y 13 rebotes.

San Antonio, una pesadilla para las rivales

Por otro lado, la armadora Trinity San Antonio también deslumbró en la ronda de grupos al encabezar el torneo en cortes de balón con 15, para un promedio de cinco por partido.

Una marcada diferencia con la competencia, pues en segundo lugar empataron tres jugadoras con ocho, siete menos que San Antonio.

Trinity San Antonio, aquí dando un bloqueo, lideró la fase de grupos del Mundial con 15 robos de balón, para un promedio de cinco por partido.
Trinity San Antonio, aquí dando un bloqueo, lideró la fase de grupos del Mundial con 15 robos de balón, para un promedio de cinco por partido. (FIBA)

Un dato relevante adicional co Trinity es que solo cometió cinco ‘turnovers’ en los tres juegos, por lo que su índice de robos por cada pérdida de balón fue de 3, también líder en ese aspecto.

San Antonio concluyó la fase preliminar con promedio de 12.7 puntos por juego, con dos rebotes y cuatro asistencias, además de sus cinco cortes.

Su mejor partido fue el del lunes contra Turquía, en el que anotó 18 tantos y se robó tres balones. Pero contra Australia se llevó la friolera de siete balones, aunque Puerto Rico perdió ese duelo inicial.

Aunque Imani y Arella Guirantes aparecen como las mejores anotadoras de Puerto Rico con 17.3 y 16.7 puntos por juego, respectivamente, en la cuarta y décima posición, la efectividad de San Antonio tirando al canasto ha sido mayor.

Trinity, que está tercera entre las boricuas en promedio de puntos por juego con 12.7, tuvo mejor efectividad que McGee y que Guirantes en los tres juegos iniciales, con un 56.7%. Ese porcentaje fue el quinto mejor de todo el torneo.

McGee tuvo un 43.2% y Guirantes un 34.6%.

Tayra Meléndez vuelve a aportar su experiencia y versatilidad a una Selección Nacional con la que ha disputado múltiples competencias internacionales.La veterana armadora Pamela Rosado aporta experiencia y liderazgo en la que será la tercera participación de Puerto Rico en una Copa del Mundo.Denise Solís completó el corte final de Puerto Rico y estará disponible para reforzar la zona de la pintura en Berlín.
1 / 12 | En imágenes: conoce a las 12 jugadoras de Puerto Rico para el Mundial femenino. Tayra Meléndez vuelve a aportar su experiencia y versatilidad a una Selección Nacional con la que ha disputado múltiples competencias internacionales. - Ramon "Tonito" Zayas

Puerto Rico arrancó perdiendo contra Australia y ante Bélgica, pero el lunes aseguró su pase de ronda derrotando a Turquía 75-71, reponiéndose de un déficit de siete puntos al concluir el tercer periodo.

El miércoles jugará contra China para buscar el pase a la ronda de cuartos de final del Mundial.

Tags
Selección Nacional de Baloncesto femeninoFederación de Baloncesto de Puerto RicoMundial de BaloncestoBerlínFIBA
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Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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