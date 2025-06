La Selección Nacional de voleibol masculino pone freno a los entrenamientos

“Se habló. No fue el tema principal. Presentamos la preocupación de que no contamos con ese salario (de Superior) como antes, lo que nos afecta personalmente. Siendo realista, es complicado decir ‘porque cancelaron la liga, hora necesito que la Selección me pague’”, dijo Vargas.

“Fue una reunión productiva porque tratamos de encontrar una solución que a ellos (Federación) no les afecte, que no les comprometa, como decir ‘si no me das este dinero, no juego’. La idea fue ver cómo todos podemos coexistir, estar contentos. Es el momento de hacer cosas nuevas”, agregó.