22 de agosto de 2025
88°bruma
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Selección Nacional pierde ante Francia en el arranque del Mundial de Voleibol femenino

Puerto Rico evitó la barrida ganando 25-21 el tercer set, pero cayó 3-1 en su debut en Tailandia 2025

22 de agosto de 2025 - 9:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Valeria Vázquez, levantando un balón, fue la mejor anotada de las boricuas en causa perdida con 12 puntos. (FIVB)
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

La Selección Nacional de Voleibol Femenino perdió este viernes en la madrugada, horario en la isla, su partido de debut en el Mundial Tailandia 2025, al caer 3-1 ante Francia.

Este fue el primero de tres partidos que deberá jugar Puerto Rico, y uno de los que lucían accesibles en términos de su clasificación en el escalafón mundial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

Puerto Rico, número 18 del ranking, enfrentó en Francia al número 14, perdiendo por parciales de 22-25, 18-25, 25-21, 14-25.

La esquina Valeria Vázquez fue la mejor anotadora por Puerto Rico en causa perdida, con 12 puntos, seguida por la juvenil opuesto Decelise Champion con 11.

La veterana central Neira Ortiz siguió con seis puntos y dos de los bloqueos de las boricuas, que fueron superadas en ese renglón 12-6 por las francesas.

Francia dominó también 7-2 en servicios directos y 53-40 en ataques positivos.

Iman Ndiaye fue la mejor por las francesas con 22 puntos, seguida por Héléna Cazaute con 21.

Ahora Puerto Rico debe enfrentar el domingo a las 5:00 a.m. a Grecia, número 31 del escalafón mundial. Y el martes, 26 de agosto a las 8:30 de la mañana chocará contra Brasil, el segundo mejor del mundo.

Decelise Champion, atacando contra el bloqueo francés, anotó 11 puntos por Puerto Rico.
Decelise Champion, atacando contra el bloqueo francés, anotó 11 puntos por Puerto Rico. (FIVB)

Los dos mejores equipos adelantan de ronda.

Esta es la séptima edición consecutiva en que Puerto Rico participa en el Mundial femenino de la FIVB.

La mejor actuación de Puerto Rico en un Mundial femenino fue el duodécimo lugar en la edición de Alemania 2002.

ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
