La Selección Nacional pierde ante Francia en el arranque del Mundial de Voleibol femenino

La Selección Nacional de Voleibol Femenino perdió este viernes en la madrugada, horario en la isla, su partido de debut en el Mundial Tailandia 2025, al caer 3-1 ante Francia.

Este fue el primero de tres partidos que deberá jugar Puerto Rico, y uno de los que lucían accesibles en términos de su clasificación en el escalafón mundial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

Puerto Rico, número 18 del ranking, enfrentó en Francia al número 14, perdiendo por parciales de 22-25, 18-25, 25-21, 14-25.

La esquina Valeria Vázquez fue la mejor anotadora por Puerto Rico en causa perdida, con 12 puntos, seguida por la juvenil opuesto Decelise Champion con 11.

La veterana central Neira Ortiz siguió con seis puntos y dos de los bloqueos de las boricuas, que fueron superadas en ese renglón 12-6 por las francesas.

Francia dominó también 7-2 en servicios directos y 53-40 en ataques positivos.

Iman Ndiaye fue la mejor por las francesas con 22 puntos, seguida por Héléna Cazaute con 21.

Ahora Puerto Rico debe enfrentar el domingo a las 5:00 a.m. a Grecia, número 31 del escalafón mundial. Y el martes, 26 de agosto a las 8:30 de la mañana chocará contra Brasil, el segundo mejor del mundo.

Decelise Champion, atacando contra el bloqueo francés, anotó 11 puntos por Puerto Rico. (FIVB)

Los dos mejores equipos adelantan de ronda.

Esta es la séptima edición consecutiva en que Puerto Rico participa en el Mundial femenino de la FIVB.