La voleibolista Soreily Ortiz recibe el alta tras colapsar en pleno partido de las Atenienses

La acomodadora Soreily Ortiz se encuentra en su hogar descansando luego de ser dada de alta la misma noche del miércoles del hospital Doctors’ Center en Manatí, a donde fue llevada luego de colapsar sobre el tabloncillo durante el partido en que las Cangrejeras de Santurce visitaron a las Atenienses de Manatí en otra jornada de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Así lo informó este jueves en la mañana, el Dr. Luis Ernesto Santini, apoderado de las Atenienses.

Ortiz, de 25 años, sufrió una contusión producto de un bolazo en el rostro, en un fuerte remate de la central de las Cangrejeras, Neira Ortiz. Pero Soreily continuó en el partido y se notó normal según se puede observar en la grabación del encuentro. No fue hasta muchos minutos después, luego de salir de cancha como parte de una doble sustitución, que se desplomó fuera de las líneas mientras el juego estaba en curso.

“Gracias a Dios Soreily ya está en su casa. Anoche fue atendida en el Doctors’ Center de Manatí en la sala de emergencia. Se le hicieron todos los análisis y procedimientos, se le hizo un estudio, se hizo un CT y todo salió negativo. Gracias al Señor la joven está en su casa, está descansando. Un susto bien grande pero ya gracias a Dios está bien”, dijo Santini en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

El incidente se produjo cuando el partido se encontraba 2-0 a favor de las visitantes y líderes de la LVSF, Cangrejeras, quienes también estaban dominando 15-10 el tercer parcial.

Luego de varios minutos de detenido el partido mientras se atendía la emergencia, el juego nunca se reanudó. Ortiz fue sacada en camilla del tabloncillo y llevada al hospital.

La LVSF emitió un comunicado este jueves en el que informó que la victoria se le adjudicó a Santurce por confiscación.

“Ahora hay que entrar con el protocolo correspondiente a trauma que tiene la Federación (Puertorriqueña de Voleibol). Tiene que estar una semana fuera de cancha, tiene que ser evaluada neurológicamente, etc., etc., y recibir el ‘clearance’ de un neurocirujano o de un neurólogo que nos garantice que la salud de ella está bien y que puede seguir jugando”, agregó Santini.

“Eso es un tronquito... es durita ella”, agregó en lenguaje figurado el médico de profesión para describir la fortaleza de la jugadora.

En efecto, Ortiz continuó jugando como si nada, aunque luego del bolazo en el rostro, por el fuerte remate de Neira, se le notó frotándose aparentemente la zona de la nariz. El golpe se produjo en el punto 9-6. Soreily continuó jugando y acomodó varios balones, y se notó todo normal. Duró en el tabloncillo cinco puntos más, hasta que Santurce colocó ese tercer set 14-6.

En dicho instante el dirigente de las Atenienses, Marcos Liendo, realizó una doble sustitución en la que salió de juego Ortiz, pero en realidad por una decisión técnica, no producto del bolazo. Al cruzar la línea se observa a Soreily chocar manos con Liendo y se nota bastante alerta y activa en todo momento.

PUBLICIDAD

Ambos sextetos intercambian puntos en adelante, y con el marcador ya en 15-10, se interrumpe la acción y se observa en la trasmisión a personal de las Atenienses corriendo hacia un extremo de la cancha, donde yacía en el suelo Soreily rodeada por compañeras de equipo.

“El juego se detuvo, se evaluó, ella continuó jugando. Y después (de varios puntos) es que la sacan”, narró Santini el orden de sucesos.

De hecho, en la transmisión se observa que luego del golpe de la pelota en su rostro, Soreily acomoda como si nada dos balones más antes de que Santurce lograra el punto 10 del set. En ese momento se produce un tiempo, y es cuando aprovechan para evaluarla. Entonces la acomodadora continúa en el partido hasta que se produce la doble sustitución.

“Posiblemente fue una contusión cerebral, que es lo que se entiende pudo haber pasado. Ella estaba ya fuera de líneas. Estaba sentadita en una esquina viendo el juego. Por eso fue que impresionó tanto, porque fue posterior (al golpe recibido)”, indicó el apoderado.

No empece al revés de las Atenienses, Manatí continúa en la cuarta posición de la liga con 14 puntos y récord de 4-8.

Santurce, por su lado, mejoró su invicto a 10-0 y comanda el circuito con 27 puntos.

“Ella tiene una buena condición física, y lógicamente lo que sucedió le puede ocurrir a cualquier jugadora. Pero ella está ya en su casa, descansando, inclusive chateando con las muchachas (jugadoras de Manatí). Está todo en orden”, sostuvo.

PUBLICIDAD