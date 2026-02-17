El Voleibol Superior Femenino entra en su recta final con pizarra, celular y botiquín en mano

En un torneo regular que no elimina equipos, ¿cuáles son los objetivos de los sextetos del Voleibol Superior Femenino en la recta final de ese calendario?

La temporada 2026 inicia este miércoles sus últimas tres semanas de serie regular. Los seis equipos participantes pasarán a la primera ronda de la postemporada, que será un “todos contra todos” en dos grupos de tres equipos.

Hay un líder, las invictas Cangrejeras de Santurce, y otros cinco conjuntos—liderados por las Criollas de Caguas y escoltados por las Valencianas de Juncos— que se disputan las posiciones del segundo al sexto puesto.

Los sextetos 1, 3 y 6 de la temporada regular pasarán a un “todos contra todos” por el pase a las semifinales. Igualmente lo harán los combinados 2, 4 y 5.

Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los equipos en la recta final hacia la postemporada?

Las campeonas Criollas, por su parte, buscan estabilidad.

“Yo no voy a buscar posiciones. Dónde caiga en el ‘todos contra todos’, ahí voy a jugar. Lo que busco en estas tres semanas es la evolución del equipo, jugar más consistente, encontrar la mejor versión de Caguas”, dijo a El Nuevo Día el dirigente de las Criollas, Juan Carlos Núñez.

“Comenzaron las últimas tres semanas complacidos con algunas actuaciones individuales y no complacido con otras. El objetivo es que compagine todo”, agregó Núñez.

Caguas juega para 7-5 e inicia esta semana desde la segunda posición en la tabla. Juega este miércoles ante Corozal y tendría disponible a su nueva colocadora, la refuerzo Mylana Byrd. Núñez dijo que Byrd ya tiene su carta de transferencia disponible.

Cada equipo tiene derecho a tres refuerzos y debe tener los tres espacios firmados al último día de la temporada o, de lo contrario, pierde el derecho a sustituir una (1) refuerzo en la postemporada por la razón que sea.

La agencia ProAm Volleyball, del puertorriqueño David Quiñones, tiene en estos días el cuadro telefónico ocupado.

“Me llaman todos los días. Hay varios equipos llamando. La mitad (3) para ser exacto”, cuantificó Quiñones.

“Hay algunas opciones. Ya han hecho contacto con jugadoras que van a estar disponible más tarde”, agregó Quiñones.

El agente adelantó que en abril, para las series semifinales, habrá jugadoras de calidad disponibles provenientes de los equipos de la liga estadounidense LOVE que no avancen a sus semifinales.

“Entiendo que para la segunda semana de abril habrá cambios importantes”, avisó.

También dijo que actualmente hay variedad de jugadoras disponibles.

“No hay muchas opciones, pero hay”, dijo.

A priorizar la salud

Por su parte, las Pinkin de Corozal inician las últimas tres semanas de la temporada regular desde la tercera posición y con marca de 6-5.

El equipo de Lilibeth Rojas busca, sobre todo, salud en las últimas semanas.

“En mi caso es que Lindsey (Krause) esté saluable y que el grupo llegue saludable a la última semana”, dijo el dirigente de las Pinkin, Jamille Torres, al mencionar a la ofensiva refuerzo del equipo.

“Porque cuando hemos estamos completo, hemos podido guerrear con los ‘Top 3′ del torneo”, agregó Torres.

Krause, quien no vio acción en el juego de las Pinkin el domingo, es la líder anotadora del torneo en puntos por set con 4.61 tantos. Lidera el torneo en promedio de ataques por sets con 4.03, seguida por la nativa de las Atenienses de Manatí, Karla Santos, con 4.02.

Krause se sometía el martes a una prueba de MRI, destacó Torres. La atacante derecha se lastimó el codo izquierdo en una caída.

Las Atenienses y las Leonas de Ponce comienzan las tres semanas finales de la temporada regular en la cuarta y quinta posición, respectivamente.